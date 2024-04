Dos noms del Baix Montseny acompanyen Salvador Illa a la llista del 12-M

El PSC de Salvador Illa parteix com a principal favorit de cara a les eleccions al Parlament del 12 de maig, segons totes les enquestes. Per tal d'assolir l'objectiu de la presidència de la Generalitat, Illa ha promocionat la fins ara portaveu del grup parlamentari, Alícia Romero, que serà la número dos dels socialistes, i el secretari general d'Units per Avançar, Ramon Espadaler, que continua com a número tres.

La llista completa es va donar a conèixer dies enrere i per la circumscripció de Barcelona hi ha dos noms vinculats directament alBaix Montseny. Es tracta de Joan Ramon Berrnabé, actualment regidor de govern de l’Ajuntament de Llinars del Vallès i conseller comarcal és situat en el número 37 de la candidatura socialista, i de Patrícia Roman Martínez, de Sant Celoni, que ocupa el penúltim lloc dels suplents de la candidatura encapçalada per Salvador Illa.

Malgrat els bons resultats que, ara per ara, donen les enquestes no s’espera que els representants del Baix Montseny puguin entrar a formar part dels diputatsa que sortiran elegits en les eleccions del 12 de maig.