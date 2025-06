Arbúcies ha fet una rua de campions multitudinària per celebrar quatre victòries i quatre temporades històriques aquest passat dissabte 31 de maig. L’Arbúcies Club de Futbol s'ha proclamat campió de lliga al grup 2 de Tercera Catalana i de l’equip Sènior del Club Bàsquet Arbúcies ha estat guanyador del Campionat de Catalunya de Bàsquet. Tant l'un com l'altre, han aconseguit un ascens de categoria.

A més, la rua també celebrava el triomf a les seves respectives lligues dels equips arbuciencs de tenis taula i de pàdel. "Aquest ha estat un any excepcional, que tots els equips hagin quedat campions és un fet sense precedents i que serà recordat", ha explicat l'alcalde, Pere Garriga. Per aquest motiu, es va decidir celebrar una rua conjunta de tots els esports de la vila per commemorar-ho.

El recorregut va començar a la zona esportiva Can Ponç a les 19:30 hores i els homenatjats, els quatre equips esportius, van travessar el centre del poble al remolc de camions i petites camionetes amb domassos i banderes. Des del consistori han destacat la implicació de les empreses del poble, que van cedir alguns dels vehicles.

Entre centenars de persones que es van aplegar a les voreres dels carrers, els equips van desfilar per la carretera de Santa Fe, el carrer Germana Assumpta, el carrer del Castell. També van passar pel mític carrer Francesc Camprodon, on es van desplegar senyeres a la façana de l'Hostal Torres i una pancarta gegant amb el senglar que representa l'equip de bàsquet. Al llarg de la rua es van poder sentir crits d'eufòria i també es van exhibir algunes estelades a dalt dels camions, a l'estil d'Íñigo Martínez, jugador del Barça.

El recorregut va acabar a la plaça 1 d'octubre, on tots els equips es van enfilar al balcó de l'Ajuntament per culminar la celebració. A NacióBaixMonteny hem pogut parlar amb un dels protagonistes de la jornada, el jugador de l'Arbúcies Club de Futbol Arnau Cuadras, que ha estat el màxim golejador de la lliga amb un total de 25 gols encaixats.

Cuadras ha valorat molt positivament aquesta iniciativa i ha destacat l'èxit col·lectiu del poble. "Aquest any hem tingut la sort al poble que tants equips hagin guanyat la seva competició", explica. En aquesta línia, ha remarcat la gran afluència de persones que va tenir la rua. "Molta gent ha vingut des del començament, ha estat una de les millors experiències de la meva vida", ha declarat.

L'alcalde, Pere Garriga, ha estat present a les celebracions i va viure a flor de pell les victòries dels equips. Garriga ha donat l'enhorabona als clubs i ha defensat el paper que tenen en el teixit social de la vila. "La gent d'arbúcies han assolit aquestes fites i darrere d'aquestes victòries hi ha una companyonia, una amistat, que creix amb els anys i que fa que els equips puguin tirar endavant", ha expressat a NacióBaixMontseny.

En aquest sentit, també ha fet valer les instal·lacions esportives de la vila, que s'han anat modernitzant al llarg dels anys. "Hem aconseguit uns equipaments esportius a l'altura d'aquests equips", assegura.