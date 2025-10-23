Aquests són els millors esportistes de Cardedeu de 2025

El Teatre Auditori Cardedeu ha acollit aquest octubre la gala dels Premis de l’Esport 2025, una cita anual que reconeix el talent local i els valors esportius del municipi. L’acte va servir per retre homenatge als clubs, esportistes i persones de Cardedeu que han destacat durant l’any en les diferents disciplines esportives.
Aroa Fuentes, del Club Vallesà de Gimnàstica Rítmica Cardedeu, i Ferran Clapés, del Club Tennis Cardedeu, van ser proclamats millors esportistes absoluts de Cardedeu 2025. Tots dos van rebre el guardó com a reconeixement a la seva trajectòria, l’esforç i els èxits aconseguits al llarg de la temporada.
Durant la cerimònia també es van lliurar premis en diverses categories. El reconeixement a millor equip femení va ser per a l’Infantil femení del Futbol Club Cardedeu, mentre que el Sènior A del Club Futbol Sala Cardedeu va ser distingit com a millor equip masculí. El premi a millor tècnica esportiva va recaure en Belen Reche Martínez, del Club Handbol Cardedeu.
En les categories de joves promeses, Mila Zavrel, de l’Associació Judo Cardedeu, i Biel Ortega, del Club Natació Pinetons Cardedeu, van ser reconeguts com a millors esportistes menors de 16 anys. D’altra banda, Biel Queral, del Tennis Taula Cardedeu, va rebre el premi a l’esportista amb capacitats diverses, i Biel Carbó, jugador del BSR Amiab Albacete, va ser distingit amb el premi a la projecció esportiva.
El guardó a millor esdeveniment esportiu fora de competició ordinària va recaure en la Cursa Solidària organitzada pel Col·lectiu d’Atletes de Cardedeu, mentre que el premi a la inclusió en el món de l’esport va reconèixer la tasca de l’Associació Esportiva Pompeu Fabra.
A més, es van atorgar mencions especials a diverses figures destacades del panorama esportiu local: Antonio Álvarez (Club Futbol Sala Cardedeu), Jaume Fort (Club Handbol Cardedeu), Faustino Fernández (Club Petanca Cardedeu), Ainara Ponton (Vallesà de Rítmica Cardedeu) i Esther Madrid (Club Bàsquet Cardedeu).
La gala va posar de manifest, un any més, la vitalitat i la diversitat de l’esport a Cardedeu i el compromís dels clubs i esportistes amb els valors de l’esforç, la superació i el treball en equip.