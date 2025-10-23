Arriba la columna independentista del 27-O al Baix Montseny

La Columna independentista del 27 d’Octubre, organitzada per la territorial nord-catalana de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), el Consell de la República i la Casa Macià, passa per Riells i Viabrea i arriba avui a Sant Celoni, on culminarà l’etapa dotze amb el recorregut entre Maçanet de la Selva i la capital del Baix Montseny.
Aquesta iniciativa, que vol ser “una expressió de persistència, esperança i desafiament democràtic”, reivindica també el paper actiu de la Catalunya del Nord en la lluita per la sobirania i la continuïtat de l’esperit del 27 d’octubre de 2017, amb la declaració d'independència.
Els actes de benvinguda estan previstos per a les 17:14 hores al Salicar, on els participants i veïns estan convidats a rebre la Columna amb estelades i samarretes independentistes. Des d’allà, la marxa recorrerà diversos carrers del centre: Pont peatonal, Sant Ponç, Plaça Josep Alfaras, Plaça del Bestiar, plaça de la Vila i Plaça 1 d’Octubre.
Un cop arribats a la Plaça 1 d’Octubre, hi haurà avituallament i berenar per als caminants, seguit d’un acte de benvinguda amb la participació dels organitzadors de la Columna. La mobilització continuarà divendres 24 d’octubre a les 9 hores, amb la sortida de l’etapa 13 des de la plaça de l’Estació de Sant Celoni en direcció a Arenys de Munt.
L’objectiu polític de la Columna 27 d’Octubre demana als partits independentistes amb representació parlamentària que assumeixin la represa del mandat del referèndum del Primer d’Octubre. Alhora vol recordar al moviment independentista civil que cal tornar a recuperar l’esperit de lluita, la resistència a l'ocupant i la iniciativa en la lluita per la independència.
L’última etapa surt diumenge des del Maresme i arribarà a les 13 hores a la plaça Urquinaona. Des de l'Assemblea es convoca a tothom que vulgui acompanyar els caminaires en el darrer tram d’aquesta jornada a les 11 hores a la cruïlla del passeig Taulat amb el carrer Josep Pla, prop del Parc del Fòrum.
D’altra banda, l’Assemblea vol reivindicar l’herència de la "batalla d’Urquinaona", un símbol de la resistència de l’independentisme català, que va centrar l’atenció de tot el país, així com de la comunitat internacional.