Cardedeu crea un Consell d’Adolescents

Cardedeu ha constituït el Consell d’Adolescents del poble aquest mes d’octubre. Es tracta d'un grup format per 24 noies i nois de primer i segon d’ESO dels tres instituts de Cardedeu, que es trobaran un cop al mes per tractar diverses temàtiques que els afecten com a adolescents. Durant la primera sessió es van fer dinàmiques participatives perquè els nois i noies es coneguessin entre ells i per fomentar la cohesió de grup.
També es va parlar dels objectius del Consell d’Adolescents, on el mateix grup en decidirà el funcionament i els temes que es posaran sobre la taula. Aquesta primera trobada va comptar amb la participació de l’alcalde, Josep Quesada, i de la regidora de Joventut, Noelia Moreno, que van donar la benvinguda al grup i els van encoratjar a participar en la vida pública.
En la pròxima sessió, el Consell d’Adolescents començarà a identificar les inquietuds i necessitats dels adolescents del municipi. Es promourà el debat i es prioritzaran les activitats que siguin més rellevants per començar a crear comissions de treball temàtiques.
Què és el Consell d’Adolescents?
És un òrgan consultiu i participatiu de l’Ajuntament de Cardedeu que promou la participació dels i les joves en els afers del municipi. El seu objectiu rau a incorporar-los a la vida pública, partint d'allò que pensen i de les inquietuds que tenen. Durant el curs 2025-26 es farà la prova pilot d’aquest projecte, amb alumnat dels tres instituts del Cardedeu. El Consell d’Adolescents és un espai on els joves de Cardedeu seran consultats i escoltats, i on participaran de la presa de decisions per transformar el municipi.
Els objectius principals d’aquesta iniciativa són promoure una cultura participativa entre els adolescents, fomentar el debat i la reflexió sobre la vida del municipi. També vol ser un espai obert i educatiu que els permeti implicar-se activament en el seu entorn. El projecte vol oferir un marc on els joves puguin aprendre i posar en pràctica els valors democràtics, identificar propostes, projectes i activitats adreçades al col·lectiu adolescent de Cardedeu que l’Ajuntament pugui desenvolupar, sempre que sigui possible, amb la col·laboració directa dels mateixos participants.