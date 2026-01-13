Com ho farem per guanyar l'any que ve?

El Baix Montseny ha tancat les celebracions de Nadal amb una gran afluència de visitants a les viles i pobles, que s'han apropat al massís per gaudir de les festes amb les activitats i propostes culturals que oferíem a la nostra comarca. Un dels elements més destacables de la festivitat han estat els arbres de Nadal, que han aplegat al seu entorn bona part del bullici que caracteritza aquestes jornades.
A Nació, com ja és tradició, elaborem cada any una enquesta per escollir el millor arbre de Nadal de Catalunya i a NacióBaixMontseny vam presentar el de Sant Celoni com a candidat. Després d'un mes de votacions, els nostres lectors l'han escollit com el segon millor arbre de Nadal del país, juntament amb el de Vic, a Osona, en un empat tècnic.
Sant Celoni ha aconseguit el 17% dels vots, només per sota del guanyador de l'edició del 2025, el de Solsona que va rebre el suport del 20,2% dels participants. Aquests resultats situen la capital del Baix Montseny novament en la segona posició, una classificació que ja va aconseguir el 2024 amb 759 vots.
El resultat d'enguany ens deixa amb un bon retorn a la rutina després de les fartaneres, les sobretaules i una agenda plena d'activitats. Alhora també ens planteja el repte de guanyar en la votació d'aquest 2026 i situar la comarca al capdamunt del podi.
PD: Per aquells que encara no hàgiu agafat el ritme del dia a dia, podeu consultar l'article amb el recull fotogràfic de totes les cavalcades de reis del Baix Montseny i les seves peculiaritats.