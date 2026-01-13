Tir amb Arc 3D a Sant Celoni: el Montseny acull el primer campionat català

La capital del Baix Montseny es convertirà aquest cap de setmana, també, en la capital del Tir amb Arc 3D en línia de Catalunya, una disciplina de tir amb arc que s'apropa l'arc tradicional o històric i que, en alguns casos, emula l'antiga caça amb arc amb animals de plàstic com a objectiu. Sant Celoni aquest diumenge a les 10 hores acollirà el primer Campionat de Catalunya de Tir amb Arc d'aquesta modalitat a les Pistes d'Atletisme municipals.
Segons ha informat l'Ajuntament, hi ha la previsió d'una participació nombrosa amb arquers i clubs de tot el país. Aquesta competició oficial està impulsada per la Federació Catalana de Tir amb Arc, i estarà obert al públic per a tots aquells qui vulguin apropar-s'hi i conèixer de prop aquesta disciplina.
Amb el suport de la FCTA, s’ha implementat una lliga de tir amb arc 3D en línia a tall de prova pilot, que ha inclòs tres competicions no oficials a diferents indrets de Catalunya i un Campionat oficial a Sant Celoni. L’objectiu, expliquen, és facilitar l’entrenament i la selecció d’arquers per als campionats d’àmbit nacional en aquesta modalitat. El campionat inclou diferents categories i divisions, tant sènior com de base, i es desenvoluparà seguint la normativa federativa del tir amb arc 3D, una modalitat que combina precisió, concentració i estratègia.
El lliurament de trofeus està previst al migdia. Des de l'organització es destaca la importància d'aquesta primera edició, que representa una fita dins el calendari esportiu català i contribueix a la promoció del tir amb arc i dels seus valors esportius.
Com funciona el tir amb arc 3D?
El tir amb arc 3D es practica en grups de quatre a sis competidors i també en equip en proves nacionals específiques. Els grups es mouen d'objectiu dins d'un recorregut marcat. Quan l'objectiu ha estat alliberat pel grup anterior, els arquers es col·locaran darrere d'una estaca d'espera.
Els arquers van de 2 en 2 i fan 2 tirs que depenen cadascun de la seva categoria. Les ubicacions estan marcades per estaques. El temps de tir, a més, sempre està limitat a 90 segons. El recompte començarà tan bon punt l'arquer arribi a l'estaca de tir fins al llançament de la segona fletxa. Quan tots els arquers del grup acaben de disparar, recuperen les fletxes i compten els punts. Després, ja es poden moure cap al següent objectiu.