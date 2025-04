Comencen les obres del Parc del Camí Ral de la Batllòria

Les obres per remodelar el Parc del Camí Ral de la Batllòria començaran els pròxims dies, així ho ha informat l'Ajuntament de Sant Celoni. Els treballs compten amb un pressupost de 557.431 euros i consistiran en la renovació total de la zona de jocs infantils, la instal·lació d'elements per a pícnic, un espai per a patinatge i la modernització de l'enllumenat.

Amb aquesta actuació es vol crear un espai que, en un futur, sigui considerat refugi climàtic i recuperi el traçat del camí Ral, vora la filera de plàtans, amb vistes al riu i cap al Montnegre. El projecte preveu l’augment de la quantitat de vegetació, amb una millora de la biodiversitat i la introducció de noves espècies d’arbrat i arbustos. La proposta també contempla una solució de drenatge sostenible que millora l’autogestió de la zona verda, que avui dia aboca tota l’aigua al carrer.

Per dur a terme aquest projecte, l'Ajuntament de Sant Celoni ha aconseguit una subvenció de 300.000 euros. Els diners s'han obtingut en el marc de la convocatòria d’ajudes del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural per al desenvolupament d'actuacions de mitigació i d'adaptació al canvi climàtic per als anys 2023, 2024 i 2025.

El Parc del Camí Ral de la Batllòria té més de quatre mil metres quadrats i, actualment, consta d’un camp verd amb arbres, equipat amb jocs infantils i bancs envellits pel temps. Està situat entre el carrer del Camí Ral i els carrers Fuirosos, d'Olzinelles i Breda. Amb aquesta actuació de remodelació es vol aconseguir un espai més atractiu per a la ciutadania, que combini l'oferta de jocs i equipaments per a infants amb un espai de repòs.