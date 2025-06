Festa Major de Sant Pere de Vilamajor 2025: tot el que vols saber

Sant Pere de Vilamajor es prepara per viure una Festa Major aquest 2025 que preveu molta música, activitats infantils, cultura popular, esports i omplir de vida els carrers. L'Ajuntament, a través dels canals institucionals ha expressat que el programa d'enguany està pensat per a tots els gustos i amb l'objectiu de començar l'estiu amb d’energia, tradició i bons moments. "Som un poble viu, participatiu i orgullós dels seus barris i les seves entitats", han comunicat des del consistori.

Revetlla de Sant Joan

La festa arrencarà el dilluns 23 de juny amb la tradicional Revetlla de Sant Joan al parc de la Rectoria. A les 20.30 h s’hi celebrarà un sopar popular amb zona de barres, taules i food-trucks i música ambient. A les 22 h, el grup Piratas Rumbversions oferirà un concert amb grans versions musicals, seguit, a les 23.45 h, de la sessió del DJ Aleix Ballesté, que animarà la nit més curta de l’any fins a les 3 de la matinada. El servei de barra anirà a càrrec del Club Handbol Vilamajor.

Enguany, des de l’Ajuntament es fa una crida al respecte amb l’ús de pirotècnia. Es recorda que només es poden utilitzar petards de baixa intensitat (F1), mentre que els de categoria F3 estan prohibits. S’habilitarà un espai controlat al camp de la Riera per a petards de categoria F2. Es demana responsabilitat per no afectar negativament a persones amb hipersensibilitat i als animals.

Programació

El dijous 26 de juny tindrà lloc l’homenatge a la gent gran, amb un sopar especial al camp de la Rectoria a les 20 hores. Aquest àpat és gratuït amb reserva prèvia per a les persones majors de 65 anys residents a Sant Pere i les seves parelles. La vetllada continuarà a les 21:30 hores amb el concert “Hola Raffaella!”, un tribut a la mítica Raffaella Carrà. El Club Futbol Sala Vilamajor gestionarà la barra amb servei d'entrepans.

Divendres 27, a les 19 hores, la Mongia acollirà la inauguració de l’exposició “Gegants del Montseny”, amb imatges de Mariano Pagès i relats en primera persona dels gegants de la zona. A les 20.30 hores començarà un nou sopar popular al parc de la Rectoria, i a les 22 hores, el cantant Miki Núñez oferirà un concert ple d’energia. A les 12 de la nit arribarà l’Orquestra Mitjanit, i a les 2:30 hores, la DJ Mina Ritz posarà el ritme final. La barra serà gestionada pels geganters i el CF Vilamajor.

El dissabte 28 de juny estarà dedicat a un públic familiar i juvenil. Durant tot el matí i la tarda, La Fàbrica acollirà la Vilamajor Summer Fest amb una “gaming party” amb PS5, Nintendo Switch, realitat virtual i tornejos de videojocs. A les 10 hores, també hi haurà una master class de zumba, i a partir de les 11, jocs aquàtics infantils i festa de l’escuma a la plaça de l’Ajuntament.

A la tarda, l’activitat continuarà amb l’espectacle infantil El planeta violeta (18 hores), la plantada de gegants (19 hores) i una marxa de l’orgull LGTBI+ amb festa Holi (19:30 hores). A les 20 hores es farà una cercavila de gegants, seguida del tradicional correfoc (21:30) amb els Diables de Vilamajor. El vespre acabarà amb un nou sopar popular i els concerts de Di-Versiones (22.30), Esbarzers (00:15) i DJ Evelyn (01:45), amb barra gestionada per Acers Trempats i el CF Vilamajor.

Diumenge 29 serà el punt final de la festa amb una jornada carregada d'activitats per a tots els gustos. Des de les 9 hore tindrà lloc la quinquena trobada de motos Matinal Motera Tritons als camps de la Rectoria, amb actuació musical de The Wild Tremolos a les 12 hores. A la mateixa hora, l’església acollirà l’ofici solemne de Sant Pere. A les 13 hores, se celebrarà un vermut musical amb Els Beastie Kids i Pirates Rumbversions.

A la tarda, a les 17:30, la colla Les Pessigolles oferiran un espectacle familiar, seguit de la presentació del dotzè Quadern de Vilamajor a les 18:30. La jornada continuarà amb una gran cercavila de batucades (19:45), un berenar-sopar popular (20:30) i el concert de fi de festa amb Grand Band a les 21 hores. Les activitats comptaran amb barra a càrrec de l’AFA Escola Torre Roja.