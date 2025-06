Instal·len un radar pedagògic a Llinars

Llinars del Vallès ha estrenat un radar pedagògic a finals de la darrera setmana de maig. Es tracta del primer aparell que s'instal·la d'aquestes característiques i està previst que se'n col·loqui un altre. Els radars pedagògics són uns dispositius que tenen com a objectiu conscienciar els conductors de la importància de no excedir els límits de velocitat de cada via.

Cada un d'aquests radars disposa d'un panell que informa sobre els quilòmetres per hora als quals està circulant el vehicle. Al costat, hi apareix un rostre d'emoticona que canvia l'expressió de la cara, contenta o trista, en funció de si s'excedeix o no la velocitat permesa. L'Ajuntament ha informat a través dels canals institucionals que els nous radars no sancionaran.

La ubicació dels dispositius anirà variant i es col·locaran al centre de la vila i també a Sant Josep, Sant Carles i altres carrers del municipi. La voluntat del consistori és que els conductors s'adonin de la velocitat a la qual circulen per les vies urbanes, que són d'especial complexitat per la presència de vianants. Aquest perill s'accentua en zones escolars per la presència de persones vulnerables en accidents de trànsit, com els infants o la gent gran, que no perceben els riscos de la mateixa manera.

Radars d'aquesta mena ja tenen precedents en altres pobles del Baix Montseny. És el cas de Breda, que en va instal·lar dos a la carretera d'Arbúcies, una via que travessa el nucli urbà poble i que presenta molta circulació de vehicles. Altres municipis catalans, per conscienciar de la importància de complir amb les normes de circulació i d'aparcament, han arribat a posar multes pedagògiques, que no impliquen una sanció, però que adverteixen de l'incompliment d'alguna norma.