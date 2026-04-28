Les famílies del Montseny es conjuren contra els mòbils per a menors de 16 anys

El col·lectiu de famílies i professionals Aixeca el Cap Baix Montseny ha posat en marxa una campanya amb l’objectiu de promoure una infància i adolescència lliure de telèfons mòbils intel·ligents abans dels 16 anys. La iniciativa convida les famílies del territori a adherir-se al “pacte de famílies”, un compromís voluntari pel qual s’acorda no facilitar smartphones als fills i filles abans d’aquesta edat.
El pacte es pot signar en línia en només dos minuts, de manera senzilla i també anònima, a través de la web de l’associació Adolescència Lliure de Mòbils. A més, la campanya incorpora un component participatiu i motivador: s’ha proposat un repte entre municipis del Baix Montseny per veure quin aconsegueix sumar més adhesions abans de final de curs.
Des de l’organització s’ha fet un recompte inicial de pactes per municipi, que servirà com a punt de partida per a aquesta iniciativa col·lectiva. L’objectiu de la iniciativa és fomentar una reflexió compartida entre famílies i enfortir decisions educatives que, sovint, poden resultar difícils de sostenir de manera individual. En aquest sentit, el projecte vol fer valdre la importància del suport comunitari "com a eina clau" per oferir alternatives i acompanyar el creixement dels infants i adolescents.
Els impulsors fan una crida a famílies, Associacions de Famílies d’Alumnes (AFA) i equips educatius a difondre la iniciativa i sumar-se al repte, amb l’objectiu de crear una xarxa de suport àmplia i compromesa al territori.
Una infantesa i adolescència sense pantalles
El grup territorial d'Aixeca el Cap Baix Montseny és una plataforma que vetlla per un ús regulat de les pantalles dels més joves de la casa. Aquesta plataforma, que va sorgir a Sabadell a principis de l’any 2023, està formada per famílies i professionals que volen posar al centre la salut dels infants i adolescents vers les noves tecnologies incidint políticament en la seva regulació.
La majoria de les seves iniciatives se centren en la desdigitalització de les escoles i l'endarreriment de l'adquisició del primer mòbil, entre d'altres. Des que es van constituir, han dut a terme diferents campanyes com "Espera't fins als 16 anys" i "Per Sant Jordi, més llibres i menys pantalles", que han recopilat articles i evidència científica. A la comarca han organitzat presentacions amb diferents experts amb l'objectiu de conscienciar la ciutadania sobre els riscos del món digital i divulgar bones pràctiques amb els dispositius electrònics.