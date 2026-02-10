Montseny treballa per arreglar el despreniment a l'entrada del poble

Les obres per arreglar el despreniment que impedia parcialment el pas de vehicles a l'entrada principal del poble, a la carretera BV-5301, han començat aquest dilluns 9 de febrer. L'Ajuntament, a més, ha explicat que està en converses amb la Generalitat de Catalunya per arranjar el mur d’entrada al poble, que va caure durant la llevantada del passat mes de gener. Un dels carrils ha quedat inutilitzat i la circulació es manté amb pas alternatiu regulat per semàfor.
Alhora, des del consistori també s’ha anunciat l’inici d’obres d’adequació als camins del Molar i de Can Planas, on, a més de la millora del ferm, s’hi inclouran actuacions per reforçar i millorar la xarxa d’aigua, amb l’objectiu de garantir un millor subministrament i més durabilitat de les infraestructures. D'altra banda, han informat que s’estan gestionant diverses avaries a la xarxa d’enllumenat públic del municipi. Ja s’han sol·licitat les peces necessàries i, tan bon punt arribin, s'efectuaran les reparacions corresponents per restablir el servei amb normalitat.
Una crida contra l'aïllament
Durant el temporal, el municipi va registrar diverses esllavissades, manca de subministrament elèctric i caiguda d’arbres. Des de fa temps, el consistori reclama millores en mobilitat i de connectivitat per afrontar episodis de temporal i augmentar l'agilitat a l'hora de donar resposta a les incidències. El passat mes de novembre, l'alcaldessa del poble, Núria Masnou, ja va traslladar aquestes inquietuds en una reunió amb la delegada del Govern a Barcelona, Pilar Díaz Romero.
El servei de telecomunicacions al poble de Montseny es presta des de l’Antena del Puig Drau, gestionada pel Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat. L'aparell, que funciona amb energia solar, registra problemes recurrents de cobertura a causa de mancances en el subministrament elèctric. D'altra banda, la fibra òptica arriba només fins a la carretera del poble, però no s’ha desplegat al nucli urbà. "Quan plou no hi ha TDT ni comunicació telefònica, quedem aïllats", va explicar Masnou a NacióBaixMontseny.