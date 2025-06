Sant Celoni allibera marietes per controlar plagues urbanes

L'Ajuntament de Sant Celoni ha col·locat cassoletes amb larves de marieta i d’un petit escarabat volador anomenat Anthocoris nemoralis en branques d'aurons i arbres de l’amor. L'objectiu d'aquesta mesura innovadora, que s'ha començat a implementar durant la primera setmana de juny, és controlar les plagues a l'arbrat que hi ha al nucli urbà de la ciutat.

Els punts on s'han alliberat els insectes són els carrers Esteve Cardelús, Campins, Eivissa, l'avinguda de la Pau, la plaça 1 d’octubre de Sant Celoni i carrer Breda de la Batllòria. Es tracta d'un tractament biològic respectuós amb l’entorn i el medi ambient per combatre el pugó i la psil·la, uns petits insectes que es dediquen a succionar els líquids de la planta per alimentar-se.

L’Ajuntament de Sant Celoni, a través dels canals institucionals, ha explicat que està treballant per a aconseguir una gestió integrada de plagues en l’arbrat urbà i reduir al màxim l’ús de productes plaguicides sintètics, com ara les piretrines. D'aquesta manera, la línia d'acció passa per confiar cada vegada més en mètodes de lluita biològica que no siguin tan agressius.

Els alliberaments de les larves de marieta es fan amb unes caixetes que actuen com a refugi durant el transport des dels vivers fins a la planta on es deixen en llibertat. Aquestes caixetes es pengen a les branques i les larves es dispersen per l'arbre, on es desenvolupen fins a controlar i extingir el pugó. Les marietes i els escarabats Anthocoris nemoralis són grans depredadors de pugons, cotxinilles i altres insectes. A més, també controlen les espores del fong oïdi, una malaltia de les plantes que les recobreix de taques blanques a les fulles i les tiges.