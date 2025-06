Un veí de Sant Hilari deixa l'herència a l'institut del poble

Un veí de Sant Hilari, Antoni Rossell Terris (1937-2025), ha deixat tot el seu patrimoni al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya perquè ho destini a l’Institut Anton Busquets i Punset, el centre de secundària de la vila. Aquesta donació s'ha fet oficial coincidint amb la graduació de Batxillerat de l’Institut, el passat divendres.

Gràcies a la donació de Rossell Terris, l’alumnat de Sant Hilari Sacalm podrà optar a quatre noves beques, les beques Terris, que premiaran l’excel·lència i el bon nivell de català. La voluntat d'Antoni Rossell era promoure que els joves continuïn estudiant un cop acabin el Batxillerat. Aquesta inquietud prové del desig d'estudiar que tenia quan era jove, però que es va veure frustrat per la Guerra Civil Espanyola i la postguerra.

Qui podrà optar a les beques?

Segons ha informat l'Ajuntament, tot l’alumnat hilarienc que vulgui continuar els seus estudis després del Batxillerat podrà optar a les quatre beques, dotades amb cinc mil euros cadascuna. N’hi haurà una que valorarà l’excel·lència i serà pel millor expedient de Batxillerat i les altres aniran pels tres joves que hagin demostrat un nivell més alt de català. La defensa de la llengua era una altra de les prioritats de Rossell, que sempre va estar compromès amb la cultura catalana i hilarienca.

Les beques Terris són també un reconeixement a l’escola catalana i una crida per no oblidar la història i reconèixer les injustícies viscudes per no repetir-les. Antoni Rossell sempre va insistir en la necessitat de preservar la memòria històrica i, en una entrevista a una publicació local, va posar èmfasi en l’episodi del bombardeig del 1939 i els crims comesos arran de la guerra. "El meu pare i altres van tenir sort que els franquistes ja voltaven per aquí i aquells valents carcellers van fugir cap a França. Potser ens vam perdre l'honor que el seu nom fos inscrit als escalons de l'església on deia Caidos por Dios y por España, però segur que el meu pare no hauria caigut por Dios ni por España", explicava Rossell Terris.

Compromís amb la cultura i el poble

Antoni Rossell va ser l'autor de la lletra del musical d’en Jaumet del Flabiol i les lletres del grup Encarahisom i feia un duet artístic amb Ramon Fauria, conegut com a “Watt’s”. Antoni Rossell recitava versos satírics mentre en Watt’s tocava l’acordió. De jove, també va ser un dels fundadors del grup Som i Serem, va participar en les representacions dels Pastorets al bar Centre fent d’àngel o de pastor i el 1954, just abans de marxar de Sant Hilari, també va fer de Jesús al Via Crucis Vivent.

Terris, que havia après l’ofici de sastre a Sant Hilari, es va instal·lar a Barcelona a la tardor del 1955, on va exercir la professió durant diversos anys. Amb 28 anys es va traslladar a Arenys de Mar, on vivien els seus pares, i va muntar un negoci de confeccions. S’hi va dedicar fins que es va jubilar i va tornar a Sant Hilari.

A Sant Hilari s’ofereix primer de Batxillerat des del 1997 quan l’edifici era un mòdul prefabricat. Xavi Rossell Terris, alcalde de Sant Hilari del 1979 al 1999 i cosí de l’Antoni Rossell Terris, va defensar fermament que Sant Hilari tingués institut i que els joves no s’haguessin de desplaçar a altres municipis. Des del curs 1999-2000 Sant Hilari l'institut del poble és independent, ja que fins llavors era una secció de l’institut de Blanes. Quatre anys més tard, es va construir un edifici nou i va prendre el nom d’Anton Busquets i Punset.