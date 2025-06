Vi, gastronomia i música al Sant Celoni Wine Festival

Sant Celoni es convertirà en l’epicentre del vi i la música amb la primera edició del Wine Festival el pròxim dissabte 14 de juny. Aquest esdeveniment omplirà la plaça del Bestiar de ritme, sabors i ambient festiu. El festival arrencarà a les 12 del migdia i s’allargarà fins a mitjanit, hi haurà, per tant, dotze hores ininterrompudes d’activitats, tasts i actuacions musicals.

La cita, amb accés lliure, proposa un mercat de vins amb degustacions i una extensa oferta gastronòmica a càrrec de diversos establiments locals. Hi haurà parades del Restaurant els Avets, Restaurant la Lluna, Restaurant 3JJJ i la cafeteria-pastisseria El Secret. E tracta, doncs, d'una oportunitat per als amants de la gastronomia per maridar vins i tapes de proximitat en un entorn obert i distès.

La banda sonora de la jornada comptarà amb diversos DJ i col·lectius musicals que punxaran durant tot el dia. En concret es podran sentir els Dj Eskardi, Osona Soul Rebels, Dj Sentimiento, Zofia Condisco i Dj Winefucker, que inclouran gèneres musicals de tota mena. Aquesta proposta té l'objectiu de consolidar-se com una de les cites destacades del calendari estiuenc al Baix Montseny.

Aquest format de festa ja s'ha celebrat a moltes altres localitats i està impulsat per la plataforma Wine Festivals, que es dedica a l'organització d'aquests mercats de degustació. Segons expressen a la seva pàgina web, es vol oferir una experiència gastronòmica que contribueixi a difondre la cultura del vi d’una manera "festiva i accesible". "Wine Festivals és una plataforma per celebrar el vi, el menjar, la música i el bon viure", diuen.

Aquest estiu n'estan previstes més edicions a diversos llocs de Barcelona, al Maremagnum, el 5 de juliol, al Port Olímpic, el 13 de setembre, al barri d'Horta, el 4 octubre i a Rambla Catalunya el 18 octubre. El mateix mes d'octubre, el dia 11, també se'n celebrarà una edició a Gavà sota el nom Flea Market X Wine Festival.