El Montseny en alerta per pluges: incidents i classes suspeses

El Baix Montseny s'ha llevat aquest matí de dimarts 20 de gener en alerta per intensitat de pluges i risc de desbordament de rius. En especial en el sector del Montseny gironí on, als volts de les 7 del matí, ha sonat una ES-Alert de Protecció Civil als mòbils advertint dels riscos derivats de les acumulacions d'aigua que es poden produir als pobles de la Selva, el Gironès, l’Alt i Baix Empordà.
Els pobles afectats per aquesta alerta telefònica han estat Hostalric, Breda, Riells i Viabrea, Sant Feliu de Buixalleu, Arbúcies i Sant Hilari Sacalm. En concret s'ha demanat evitar desplaçaments fins a les 17 hores, evitar lleres de rius, no baixar a soterranis i, si entra aigua, pujar a pisos superiors de les edificacions on es trobin, unes recomanacions que també es fan extensives a la banda del Vallès Oriental. Alhora, en els municipis gironins s'han suspès activitats escolars, esportives i serveis socials.
I és que la intensitat de les precipitacions arran de la llevantada que s'ha instal·lat al país des d'aquest dilluns, hi ha rius al límit de la seva capacitat i no es descarten desbordaments i inundacions importants. A Sant Celoni la riera del Pertegàs baixa amb un cabal molt considerable i a l'altura de la Batllòria, també s'han publicat imatges de la Tordera ben plena. A l'estació de mesurament del cabal de la Tordera de Montseny s'ha informat que s'ha superat el llindar d'ALERTA amb un cabal del riu és de 28,4 m3/s. Pel que fa a Sant Celoni el cabal registrat a la Tordera a les 11:05 del matí ha estat de 29,9 m3/s.
Arran d'aquestes dades l'Agència Catalana de l'Aigua ha emès un comunicat on ha demanat a la ciutadania extremar les precaucions i intensificar la vigilància als municipis vallesans de Fogars de Montclús, Sant Celoni, Santa Maria de Palautordera, Sant Esteve de Palautordera, Montseny i Sant Pere de Vilamajor.
L'aficionat a la meteo Miquel Comas de Sant Celoni, també ha compartit el registre de precipitació que s'ha produït fins ara a la capital del Baix Montseny aquest dimarts: 37,6 mm fins a les 11 del matí. I de dissabte 17 de gener fins aquest dimarts 20 s'ha recollit un total de 108 mm.
Arbres caiguts i carreteres tallades
Trànsit ha informat als volts de les 12 del migdia que la carretera GI-552 es troba tallada entre Sant Celoni i Riells i Viabrea. A Vallgorguina la caiguda d'un arbre ha provocat que el tall de la carretera C-61 passada la benzinera i direcció Arenys, segons ha informat l'Ajuntament, els serveis d'emergències estan avisats i s'està treballant per restablir la circulació. D'altra banda, la BV-5301 a Montseny està tallada a causa d'una esllavissada.
A Arbúcies els Bombers Voluntaris han hagut d'actuar per la caiguda de diversos arbres a la via pública. A causa d'això s'ha tallat la carretera GI-543 entre les 8 i les 9 hores del matí i s'ha vist interrompuda la circulació del carrer Mossèn Anton Serres per la caiguda d'un avet d'una finca particular.
Davant d'aquest panorama meteorològic l'Ajuntament d'Arbúcies i també el de Breda, han activat el DUPROCIM, el Document Únic de Protecció Civil davant les alertes Inuncat i Ventcat. Per tant, s'ha anunciat que Bombers, Policia Local, les ADF i Protecció Civil, duran a terme controls a totes les zones del municipi amb risc d'inundació. A Arbúcies s'ha tallat l'accés al passallís del Pol i el de Can Riera fins a Can Corbeta.
A Sant Pere de Vilamajor també s'ha tallat el pas a diverses vies per la proximitat de rieres i torrents. Les vies afectades són: el camí de Can Peu Alt, la part final del carrer Carles Riba i el camí de can Sunyer a Can Liro. Durant la nit, a més, les ADFs de la zona i els Bombers de la Generalitat també han dut a terme tasques per alliberar carrers que havien quedat tallats per la caiguda d'arbres.
Sant Hilari i Guilleries
A les Guilleries, l'Ajuntament de Sant Hilari no ha informat d'incidències rellevants. De tota manera, ha remarcat la importància d'evitar moure's a prop de zones inundables, punts baixos, guals i accessos als rius i rieres del municipi. Alhora han explicat que l'Agència Catalana de l'Aigua durà a terme les maniobres ordinàries de manteniment a l'embassament de Sau i que el cabal màxim puntual serà de 60 m3/s dins de l'explotació ordinària amb una afectació mínima.
La Policia Local de Sant Hilari ha informat, però, d'una petita acumulació de neu a la GI-541 que no té afectació al trànsit. Malgrat tot, una llevaneu està treballant de manera preventiva a la carretera i s'hi està escampant sal per evitar la formació de gel.
A NacióBaixMontseny anirem ampliant la informació amb els incidents més rellevants de la comarca.