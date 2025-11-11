Forcen la porta i roben al Casal Popular de Cardedeu

El Casal Popular la Metxera de Cardedeu ha denunciat un robatori amb força aquest dilluns 10 de novembre a través de les xarxes socials. Segons han explicat, a la tarda, alguns dels membres del col·lectiu van trobar-se la porta d'entrada "totalment destrossada" i amb el vidre trencat. Un cop dins, van detectar que els havien robat diners de la caixa. "A banda d'això no hem trobat res més a faltar ni més danys importants", asseguren.
Arran d'aquests fets la Metxera va haver de suspendre la programació prevista per la jornada, la "xarxeta de criança compartida", una activitat adreçada a famílies i infants de sis mesos a tres anys pensada com un punt de trobada per compartir jocs i coneixements. Malgrat l'incident, el casal ja ha avançat que mantindrà la resta d’activitats d'aquest mes de novembre i s'han mostrat optimistes amb la reconstrucció dels desperfectes."La Metxera es manté dempeus i en lluita, de segur que podrem restaurar i reprendre el funcionament normal com més aviat millor ", han expressat.
El Casal Popular la Metxera de Cardedeu és una entitat sense ànim de lucre vinculada a l'esquerra independentista i compromesa amb la transformació social i la cohesió del poble. En aquests moments complicats, a través de les xarxes, també han volgut agrair la cooperació dels socis de l'entitat. "Us volem donar les gràcies, sòcies, ja que és amb el vostre suport que afrontem els imprevistos", diuen.
L’assemblea del Casal Popular La Metxera és un grup de persones amb inquietuds socials i polítiques comunes, que s'han unit amb la voluntat de construir a Cardedeu un espai de participació i dinamització social i cultural. En aquest projecte comunitari hi participen persones de contextos diferents i amb trajectòries diverses en entitats i organitzacions, amb l'objectiu de recollir el llegat de totes les iniciatives autogestionades del poble i de la comarca.