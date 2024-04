Gósol dona la benvinguda al bibliobús Serra del Cadí

El pròxim 17 d'abril, el bibliobús Serra del Cadí farà aturada per primera vegada -de forma oficial- a Gósol. El poble de l'Alt Berguedà s'ha inclòs en els serveis de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona -malgrat pertànyer administrativament a la Diputació de Lleida- trencant amb un "greuge històric" pel que fa a l'accés a una oferta pública de préstec de llibres. De fet, amb aquesta incorporació, el Berguedà passa a tenir servei en el 100% dels seus municipis.

La Marta Sorribas és la directora, bibliotecària i conductora del bibliobús Serra del Cadí, que tot just fa un any que circula per 13 poblacions del Berguedà i 3 del Bages. La particularitat d'aquest equipament és que el conforma una furgoneta en lloc d'un autobús (cosa que permet la versatilitat de la seva única responsable, que no necessita un carnet de conduir especial per fer-lo circular) per tal de poder arribar també als municipis més petits, on un bibliobús de grans dimensions, com ho és el del Pedraforca, seria molt difícil que hi fes aturada.

A principis del mes d'abril, la Marta ja va visitar el poble per tal de conèixer el nou emplaçament on s'establirà quinzenalment, despertant l'interès dels primers usuaris potencials: els nens i nenes de l'Escola Santa Margarida. "Per tema de disponibilitat, hem definit aquesta freqüència, tot i que pel fet de tenir escola, potser li correspondria un servei setmanal", reconeix la bibliotecària. Però la realitat és que, en un any de vida, el servei d'aquest petit bibliobús s'ha consolidat i ha anat creixent, fent dels calendaris de pas tot un exercici d'enginyeria a l'hora d'ajustar-los. Però no hi ha cap porta tancada i, inicialment, es veurà la rebuda del servei per, posteriorment, estudiar possibles ampliacions.

Des de Gósol, han rebut la decisió amb alegria i satisfacció. "Estem molt contents i agraïts, tant al Consell Comarcal del Berguedà com a la Diputació de Barcelona, que per fi ens hagi facilitat el servei", declara l'alcalde, Rafael López, que reitera que "és una demanda que fa molts anys que es feia". "Aquest mes d'abril es corregeix un greuge històric molt bèstia", emfatitza el batlle, que assevera que "era molt descabellat que alguns escolars de la mateixa ZER Alt Berguedà tinguessin aquest servei i altres no".

Alumnes de l'Escola Santa Margarida de Gósol visiten el bibliobús Serra del Cadí| Ajuntament de Gósol

L'acord s'ha formalitzat a través d'un conveni signat pel Consell Comarcal -com a representant dels pobles- amb la Diputació. Un conveni on ara també consta Gósol. "Som de la Diputació de Lleida i no teníem per què tenir un servei de Barcelona, però s'havia de valorar si volem tenir una comarca homogènia", apunta Rafael López, que incideix que "per causes diverses, la realitat és que Gósol quedava penjat d'aquest servei que tenen al Berguedà". Tot plegat, l'alcalde celebra que la situació s'ha corregit per "una qüestió de voluntat política, amb la intenció que Gósol no sigui un forat negre a la comarca i tingui els mateixos serveis que la resta de pobles del Berguedà", reconeixent que, donada la realitat administrativa, "és cert que no tenen obligació de fer-ho".

Per la seva banda, Marta Sorribas comparteix que la finalitat dels bibliobusos és, precisament, la de l'equitat territorial: "No pot ser que els municipis grans tinguin servei bibliotecari i els petits no". "Es mira que sigui un servei sostenible, de qualitat i més flexible, per adaptar-nos a les particularitats de cada poble", apunta la bibliotecària, que detalla que el bibliobús Serra del Cadí comparteix una seu-magatzem amb el del Pedraforca on pot anar actualitzant la col·lecció. "Anem fent canvis perquè els usuaris vagin trobant coses d'interès cada vegada", assenyala, tot reconeixent que "després d'un any d'experiència, cada cop puc afinar més els gustos dels veïns de cada municipi, i portar títols, com aquell qui diu, de manera personalitzada".

El bibliobús Serra del Cadí transporta 600 exemplars, la majoria dels quals corresponents a llibres, tot i que també té oferta de revistes i algun material audiovisual. El seu públic més freqüent és el dels adults, seguit de la gent gran i els infants. "Els joves són els que menys ens consumeixen, però crec que és una tendència general, i és un usuari que torna quan creix", exposa. Les aturades a Gósol seran cada 15 dies, intercalant els dimecres als matins i els dijous a les tardes.