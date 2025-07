Dos mobles carregats d'històries: Berga fomentarà la lectura amb un nou projecte nascut als instituts

L'alumnat dels instituts Serra de Noet i Guillem de Berguedà han estat els impulsors del projecte titulat Capsetes lectores, una iniciativa centrada en el foment de la lectura a través de la reutilització de mobles vells i llibres repetits. El sistema es fonamenta en el bookcrossing (deixar llibres en un espai públic perquè altres persones el puguin llegir) i, de moment, comptarà amb dos punts de referència a la ciutat: la plaça Major de la Valldan i el passeig de la Indústria.

"Junts hem aconseguit una cosa molt bonica per la ciutat, perquè hem fet que una situació d'aprenentatge a l'aula s'extrapoli a donar resposta a una necessitat de la ciutat", ha emfatitzat la docent i cap d'estudis de l'INS Serra de Noet, Marina Morales, mentre que des de l'altre centre implicat, l'INS Guillem de Berguedà, l'orientadora educativa de l'IFE, Queralt Altarriba, ha posat en relleu "el treball en xarxa" que ha resultat de l'experiència: "Sempre està bé fer comunitat amb el municipi, així que estem molt contents del resultat obtingut".

La llavor del projecte va sorgir en l'assignatura d'Emprenedoria del Serra de Noet, que van pensar que seria interessant treballar en un recurs que reproduís el servei d'una "biblioteca oberta, on tothom pugui llegir sense tenir el carnet i estant a l'aire lliure, però sense que els llibres es facin malbé pel fet d'estar a l'exterior", ha assenyalat una de les estudiants, Ada Agulló, qui ha detallat que, un cop van tenir l'aprovació del consistori, van fer extensiu el projecte a l'altre centre públic de secundària.

Allà la idea s'ha treballat amb l'alumnat de l'itinerari formatiu específic (IFE), com Adrià Escuer i Aina Soler-Casagemas, que han explicat que el resultat ha estat que "cada institut hem fet un model diferent de biblioteca". La base d'aquestes peces l'han posat des de la Fundació Horitzó, que ha facilitat dos mobles recuperats en el servei de recollida de voluminosos que lidera l'entitat per donar forma a les capsetes lectores.

"Celebrem que uns mobles que s'havien llençat puguin tenir una segona vida amb aquesta iniciativa", ha compartit un dels tècnics de la fundació, Vicenç Zumajo, que també ha confirmat que la implicació de l'ens es mantindrà ocupant-se del manteniment d'aquestes instal·lacions a través del seu programa del prelaboral. Principalment, les tasques consistiran en la neteja, la reposició de llibres o executar petites reparacions. "Per a nosaltres és molt important poder-nos obrir en comunitat i participar en projectes col·laboratius com aquest que ajuden a donar-nos visibilitat", ha culminat Zumajo.

Un projecte abraçat des del teixit públic

Les dues darreres potes que donaran vida a la nova iniciativa de les capsetes lectores són la Biblioteca Vinyes i Cluet i l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Berga. D'una banda, la biblioteca s'hi implicarà facilitant el fons per dotar els mobles, tot i que també insten a la població que hi participin deixant-hi llibres que ja no llegeixin o que tinguin duplicats. Així ho ha demanat la directora de l'equipament, Fina Sala, qui també ha recalcat que aquest projecte permet que "la biblioteca surti de les seves parets i arribem a tota la ciutat".

Per la seva banda, la corporació local s'ha compromès a dinamitzar les instal·lacions, promovent almenys una activitat a l'any en cadascuna de les capsetes. "Animem també a les entitats i les escoles que impulsin accions en aquests espais, com per exemple, recitals de poesia o conta contes", ha detallat la regidora d'Educació i Drets Culturals, Rosa Rodríguez, qui ha remarcat que el consistori farà difusió de totes les activitats que s'hi impulsin. En paral·lel, Rodríguez també ha aplaudit la unió de cinc actors de la ciutat per donar forma a una iniciativa que es trobava sobre la taula de l'àrea.