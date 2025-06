La darrera Patum de Lluïment, entre el goig i la calorada

Fa res que Berga ha conclòs la celebració de la Patum d'aquest 2025. Ha estat un Corpus marcat per les efemèrides i els aniversaris, així com pels fets anecdòtics i la calor. L'afectació de la calorada s'ha intensificat en els actes diürns, on el sol de justícia ha exigit als patumaires un reforç de les mesures de protecció per mantenir-se segurs. Sigui com sigui, no ha impedit que els berguedans hagin gaudit de la seva festa gran.

A continuació, trobaràs un recull de les millors fotografies captades per l'objectiu de Bernat Cedó per a NacióBerguedà.