La Patum Infantil brilla d'il·lusió en un any carregat d'estrenes

Les cares d'alegria dels nens i nenes berguedans aquesta tarda a la plaça Sant Pere de Berga evidenciaven quin dia és avui. La Patum Infantil ha viscut la seva jornada gran després de tardes d'assajos i molta preparació dels 178 nens i nenes que, un any més, han omplert les places disponibles per participar en la festa. "Per una Patum de barri, haver arribat aquí és molt important", ha exclamat orgullós el president i coordinador de la festa, Sergi Montaner.

"Pels nens és el dia de joia més gran que hi ha", certificava Montaner instants abans que comencés la Patum de Lluïment. Aleshores, les comparses ja havien fet una demostració de traça a primera hora del matí, quan han fet una primera representació a l'Hospital de Berga: "Hi ha hagut moments molt emotius amb la gent que hi ha allà, ha sigut una preciositat", compartia. Més tard, en l'episodi del migdia, marcat pel sol i per una afluència prou agradable per executar tots els salts i balls, els nens i nenes participants han pogut gaudir de l'oportunitat de valent.

Ha estat a partir de les cinc de la tarda que s'ha pogut celebrar la Patum Completa. Amb l'ai al cor per les qüestions meteorològiques -la possibilitat de pluja ha estat amenaçant la festa-, les dues primeres rondes de salts s'han desenvolupat amb la traça i l'eufòria habitual. Sens dubte, les estrenes dels vestits Gegants i dels caps dels Nans Nous han estat dels moments més simbòlics de la jornada.

Els Gegants de la Patum Infantil porten els mateixos vestits que els de la gran

Lídia López

"Tenim molta il·lusió i moltes ganes de poder sortir i veure, ja a la plaça de veritat, les noves peces de la Patum Infantil", afirmava abans de l'arrencada del migdia el president. I les expectatives s'han complert amb escreix, amb uns caps de nans que han evidenciat que no tenen res a envejar als de la gran i una volada brillant de les noves peces de roba dels Gegants.

La millora pel canvi s'ha notat especialment pels saltadors de nans, pel fet que les peces "pesen menys, tenen més espai, són més flexibles del coll i donen menys sensació d'ofec". "Ens falta fer algun detall, però ens hem d'esperar després de Patum", ha indicat el responsable. Sigui com sigui ha incidit que es tracta d'uns caps que "estan ja perfectes".

🟢🔴 Així han ballat els Nans Nous renovats a la plaça Sant Perehttps://t.co/o9ZQ2vKxOm pic.twitter.com/Ti2jVb3z5I — NacióBerguedà (@NacioBergueda) June 20, 2025

En tot cas, des de l'entitat que fa possible la festa han compartit la seva satisfacció per l'evolució que ha sofert la Patum Infantil, que ha passat de ser "una Patum de barri" a un imprescindible de la setmana de Corpus. "Quan això ho van començar els fundadors, el meu avi i els seus amics, no pensaven que es convertiria en una Escola de Patum". Per aquest motiu, ha refermat la dedicació dels cuidadors, sobre els quals Montaner ha recalcat que "han fet un mètode que funciona i el podeu veure a la Patum gran ja, amb un salt qualitatiu a la Patum, i això és un motiu d'orgull".

Un salt de l'Àliga de la Patum Infantil

Lídia López

La culminació de les dues primeres rondes de salts ha estat el Salt de Plens, en el qual han participat 39 nens i nenes. Tot plegat, la Patum Infantil Completa ha tornat a demostrar, un any més, que la passió patumaire es viu a Berga des d'edats primerenques.