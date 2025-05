Els mercats: generadors de negoci, i per sobre de tot, de vida!

El sector comercial, entès com un tot, és complex i, sens dubte, en constant canvi. Les maneres de comprar, i també de vendre, són volàtils i han evolucionat al llarg dels segles. Les noves formes de consumir són diverses i, fins i tot actualment, curioses i desconegudes. No obstant això, hi ha un sistema de comerç que es manté i dona vida a les nostres ciutats: els mercats. Del que vull parlar, concretament, és del mercat no sedentari de la ciutat de Berga que, per tradició, se celebra al nostre estimat i preuat passeig d'El Vall, tots els dissabtes de l'any.

A l'octubre d’aquest 2025, finalitzen les concessions de sòl públic dels paradistes actuals. Per garantir la continuïtat dels mercats, els ajuntaments —que som els que donem les autoritzacions— tenim dues opcions: renovar les concessions actuals o treure a concurs, de cap i de nou, l'espai per a les parades. L'opció que hem decidit des de l'Ajuntament de Berga —com molts altres de Catalunya— és la renovació de les concessions als paradistes actuals que complexin tota la normativa. És a dir, tranquil·litat per aquells que hagin fet bé les coses i tinguin tota la documentació i els pagaments com toca. Igualment, el canvi ens obliga a revisar l'ordenança que regula el mercat, i hem volgut aprofitar per fer alguns canvis.

El canvi substancial és la llargada "administrativa" del mercat. M'explico: actualment, el mercat ocupa la part central d'El Vall, des de la plaça Viladomat fins a la rotonda de l'ambulatori. Aquest fet genera alguns problemes quan la plaça Viladomat es necessita per alguna activitat pròpia de la ciutat. És un lloc molt adequat per a tota mena d'esdeveniments: curses, concerts, fires petites, etc. És per això, que hem decidit fer alguns canvis que ens permetin desplaçar el mercat a partir de les fonts d'El Vall, per tenir disponible la plaça quan convingui. De fet, fa temps que a la plaça Viladomat ja no hi han parades. No obstant això, creiem imprescindible que sempre hi hagi activitat en aquest espai i, per tant, estem en fase de creació d'un nou mercat: el Mercat Viladomat. Només en aquesta plaça.

Quina és la diferència, doncs, amb la resta del mercat del passeig de la Indústria? Aparentment i visualment, cap. Però la qüestió és que el dia que hi haurà una afectació a la plaça, els paradistes de Viladomat no vindran. No els haurem de recol·locar al passeig de la Indústria com fem ara, cosa que és força complicat i enutjós pels mateixos comerciants. Com que el Mercat Viladomat és de nova creació, podem posar les condicions que nosaltres considerem adequades.

Estem del tot d'acord amb els comerciants —així ens ho reitera l'UBIC sempre— que necessitem una continuïtat comercial del passeig de la Indústria cap al carrer Major, per tal que la circulació de gent sigui més contínua. Amb la creació d'aquest mercat, creiem que aconseguirem aquesta connexió i un millor funcionament logístic del mercat dels dissabtes. La nostra voluntat és, sempre, la de millorar el mercat i donar-li un aspecte més innovador per atreure nous públics que ara no tenen el costum de comprar-hi.

Tornem al principi: els mercats, i aquest en concret encara més, no deixen de ser un pol d'atracció de visitants. I, ja ho sabem: l'ocasió fa el lladre. Necessitem més visitants perquè la resta del comerç de la ciutat també pugui desenvolupar la seva funció: una activitat econòmica vital i essencial per la vida de la ciutat. Volem ciutats vives, actives i amb moviment. Aquest és el repte i, creiem, la nostra obligació. Farem tots els esforços per aconseguir-ho.