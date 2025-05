Padró i gestió: garantir drets, ordenar recursos

Des de Junts per Berga defensem una gestió rigorosa i justa del padró municipal. No és només una eina estadística, sinó una peça clau per accedir a serveis essencials com l'educació, la sanitat o els serveis socials. No obstant això, el padró també pot convertir-se en una porta d'entrada a situacions de frau o irregularitat que desequilibren els municipis i dificulten una distribució justa dels recursos.

Municipis com Vic o Figueres evidencien l'abast del problema: milers de moviments al padró en un any, amb centenars de baixes per frau. I Berga, tampoc n'és una excepció. Ens trobem davant d'una problemàtica latent que no es pot ignorar. Cal actuar amb proactivitat en la detecció d'irregularitats i garantir una distribució eficaç dels recursos públics.

Soc dels qui creuen que els que estem en política hem d'aportar solucions. Per això proposem, en primer lloc, que s'estableixin bones pràctiques en la gestió del padró, com ja han fet municipis com Martorell o Sant Vicenç de Castellet. També plantegem regular excepcions socials amb garanties, només en casos acreditats pels serveis socials. Finalment, creiem que cal reclamar recursos i competències a la Generalitat i a l'Estat perquè els ajuntaments puguin actuar amb garanties.

Des de Junts no podem acceptar que d'un acte il·legal, com l'ocupació d'un immoble, se'n pugui derivar el dret a formar part de la ciutadania municipal mitjançant el padró. Defensem criteris clars, iguals per a tothom, amb seguretat jurídica per als ajuntaments i amb protocols eficients de verificació de dades. L'objectiu és evitar l'efecte crida i protegir la igualtat d'oportunitats dels veïns i veïnes.