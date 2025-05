BeGI proposa portar al Parlament de Catalunya el reclam per la T-Mobilitat

La inclusió del Berguedà al sistema tarifari integrat ha tornat a aparèixer al ple ordinari de l'Ajuntament de Berga. La portaveu de Berga Grup Independent (BeGI), Judit Vinyes, ha plantejat al conjunt dels grups municipals fer un front comú i defensar la demanda al Parlament de Catalunya, tenint en compte que, d'ençà de la comunicació feta per l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de Barcelona el mes de desembre, no hi ha hagut cap actualització al respecte.

Era el 19 de desembre de 2024 quan l'ATM de Barcelona va afirmar que el desplegament de la integració tarifària de la setena corona (Berguedà, Ripollès i Solsonès) seria una realitat durant la primera meitat d'any. Segons la previsió publicada aleshores, es va indicar que el Consell d'Administració de l'ATM aprovaria els preus i condicions finals durant l'abril de 2025. Una data que també va refermar l'executiva comarcal del PSC al Berguedà, davant de les accions empreses al gener per part de BeGI per reclamar justament aquesta integració. Cal recordar que l'agrupació va liderar un tall a la C-16, el 12 de gener, per exigir la T-Mobilitat.

Arribat el mes de maig, i sense novetats per cap dels agents implicats (NacióBerguedà ha consultat tant a l'ATM com al PSC Bages-Berguedà-Solsonès i no ha obtingut resposta), BeGI ha proposat en el decurs del plenari que la resta de grups municipals els acompanyin al Parlament de Catalunya per reivindicar una vegada més l'execució de l'acord. "El que és una realitat és que estem a gairebé meitat de maig i aquí ningú ha mogut fitxa", ha lamentat Vinyes, retraient als seus companys de plenari que "tots teniu representació parlamentària i ningú ha anat a fer cap més pas, enlloc".

És per aquest motiu que Vinyes ha avançat que "si a mitjan juny no hi ha cap mena de moviment ni notícia al voltant de la T-Mobilitat, Berga Grup Independent anirem al Parlament de Catalunya a reclamar que s’implanti, ja que vosaltres heu sigut incapaços de fer-ho". Així, ha animat a la resta de formacions a ser-hi presents: "Fem el prec general que sigueu capaços de reclamar-ho al nostre costat".

La crítica de la regidora ha estat especialment adreçada tant al grup del PSC, qui va refermar que a l'abril quedaria embastada la integració tarifària, com als regidors que també formen part del govern del Consell Comarcal del Berguedà, sobres els quins ha posat en dubte la seva implicació en la demanda tant a escala comarcal com de país. En al·lusions, Marc Ortega, ha reconegut que "no tinc cap problema a admetre que vam ser molt optimistes", tot i incidir que l'afirmació inicial encara no s'ha incomplert perquè "la notícia parla del primer semestre".

També ha intervingut Ramon Caballé, per part de Junts i per reivindicar la seva tasca des del Consell, assegurant que la moció aprovada a Berga es va traslladar a la resta d'alcaldies, així com es defensa aquest servei per part de la formació nacional des de la Comissió de Mobilitat del Parlament. "Si mentrestant, algun dels vostres partits pot anar apretant, doncs millor que res", ha sentenciat Vinyes, qui ha refermat que "la unió fa la força".

Reforç del servei actual

Més enllà de la integració, el plenari també ha fet referència a la necessitat de millorar els serveis de transport públic que actualment disposa la comarca. Un exemple és la possible rèplica de la moció aprovada a l'Ajuntament de Vic per reclamar un reforç de la línia bus 476 Berga-Vic. Ho ha posat sobre la taula Queralt Sales (Junts per Berga), qui ha fet referència a la "demanda creixent en aquesta línia, i també les que van cap a Manresa i Barcelona" i al fet que "la nostra ciutat és una de les capitals de comarca més mal comunicades de Catalunya".

El regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat, Guillem Canal, ha confirmat que tenen sobre la taula el mateix text, que ha fet arribat al consistori l'Associació per a la Promoció del Transport Públic, amb l'objectiu de portar-lo a aprovació al pròxim ple. "La moció s'entoma", ha confirmat l'alcalde de Berga, Ivan Sànchez, que també ha posat de manifest que existeix un front comú i comunicació constant amb les alcaldies de Vic, Manresa, Solsona i Prats de Lluçanès al voltant d'aquesta matèria.

Amb tot, Caballé també ha fet referència a la finalització de les concessions de totes les línies d'autobús de Catalunya de cara l'any 2028, sent una oportunitat per estar amatents i vetllar per la millora del servei al Berguedà.