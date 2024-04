L'oposició de Puig-reig retreu al govern que no hagi adquirit un pis per a emergències socials

L'oposició de Puig-reig carrega contra el govern arran de la suspensió del procediment de compra d'un pis per part de l'Ajuntament que s'havia de destinar a l'emergència social. Segons explica Josep Campos, regidor d'Amb Tu Fem Puig-reig, l'equip liderat per Eva Serra ha demostrat una "manca de diligència" en el procés. A més, els acusen de no haver estat clars respecte del projecte, ja que "després de mesos dient que només faltava anar al notari, ens hem assabentat que el propietari ja l'ha venut per la inacció del consistori". "Ens han enganyat", lamenta el regidor.

El procés de compra d'un habitatge per destinar-lo a l'emergència social a Puig-reig el va iniciar l'anterior equip de govern, l'any 2022, aleshores encapçalar per ERC (ara a l'oposició). I és que el municipi del Baix Berguedà no disposa de cap immoble d'aquestes característiques. Es va fer un concurs per rebre ofertes que va culminar amb la licitació per un pis "que comptava amb tots els requisits necessaris per utilitzar-lo en casos d'emergència social", és a dir, "amb com a mínim dues habitacions, una cuina, un lavabo i que sigui més o menys cèntric". El pis es va fer taxar per establir un preu just i el tràmit estava a punt per a, simplement, signar la compravenda davant un notari. Però les eleccions municipals del 2023 van obligar a paralitzar el procediment i, amb el canvi de color al capdavant de l'Ajuntament de Puig-reig, la responsabilitat passava a la teulada del nou govern.

Campos assegura que, en el traspàs d'informació, es va parlar extensament d'aquest immoble i del fet que el procés es trobava ben bé en l'última casella. I, aparentment, s'acabaria de completar, ja que en el pressupost municipal de 2023, aprovat el mes de juliol, es va incloure una partida per culminar la compra. Ara bé, els mesos van anar passant sense que dita adquisició es formalitzés fins que, el darrer mes de març, la propietat va confirmar a l'oposició que havia procedit a la venda de l'immoble a un privat. "Ens molesta que, durant 9 mesos, se'ns han tret de sobre cada vegada que ens interessàvem pel procés dient que només faltava un paper, i ara resulta que el pis s'ha venut a un tercer i ens hem quedat sense", declara el regidor, incidint que "si no tenien intenció de comprar-lo, ho haurien d'haver deixat clar des d'un començament, perquè sentim que ens han enganyat".

Davant d'aquesta situació, el grup de l'oposició reclama que "és imperatiu que es prenguin les mesures necessàries per garantir que l’habitatge d’emergència social estigui disponible per a aquell qui, de manera temporal, ho necessiti", assenyalant que "no cal esperar que hi hagi demanda per fer els passos, i menys quan parlem d'emergències". "No ens val que a Puig-reig ja hi hagi un hotel o un hostal, l'Ajuntament ha de tenir un recurs propi", demanda el regidor. Tot plegat, des d'Amb Tu Fem Puig-reig sentencien que "la seguretat i el benestar dels nostres conciutadans no poden ser compromesos per la inacció i el desinterès en la gestió del govern municipal".

L'alcaldessa nega el desinterès i els titlla d'electoralistes

Preguntada per Nació Berguedà, l'alcaldessa de Puig-reig, Eva Serra, s'ha defensat de les acusacions de l'oposició explicant que "és veritat que, per motius administratius, la cosaes va anar dilatant en el temps", si bé un cop van poder visitar el pis en qüestió, es van adonar que, tot i estar en bones condicions, "era un tercer pis sense ascensor i amb una escala estreta". "Vam reflexionar que, si alguna vegada tenim una emergència, deixaríem de banda a col·lectius vulnerables com el de les persones amb mobilitat reduïda", exposa la batllessa, que es mostra a favor de trobar un habitatge "que sigui el més inclusiu possible".

"Mai m’he negat a tenir un pis d'emergència social", clama Serra, tot incidint que "si no haguéssim tingut interès, no hauríem destinat una partida del pressupost a la compra". En aquest sentit, l'alcaldessa confirma que l'equip de govern està ultimant els serrells del pressupost del 2024, el qual també pot incloure actuacions en aquesta línia. Una possibilitat, indica, seria reformar els pisos que l'Ajuntament ja té en titularitat.

Amb tot, Eva Serra exigeix responsabilitat a l'oposició: "Se’ns acusa d’inoperància i de no fer-ho perquè no hem volgut, però ells van tenir 4 anys per fer-ho. Si era tan interessant, urgent i important, per què vam arribar a final de legislatura i estava a mitges? Aquesta negligència és nostra o seva, per no fer la feina quan l’havien de fer si realment creien en el projecte?". Així, l'alcaldessa considera que els regidors d'Amb Tu Fem Puig-reig han aprofitat la finestra electoral per fer aquestes manifestacions i, per tant, els acusa d'utilitzar aquest fet "com una estratègia política".