L'Ajuntament de Berga sorteja 42 salts d'àngels, maces i plens

L’Ajuntament de Berga està sortejant diferents salts per La Patum de 2024. En concret, es posaran a disposició una quarantena de salts per les comparses dels àngels, les maces i els plens. El sorteig s’adreça a persones majors de 18 anys i es farà mitjançant una aplicació informàtica que atorgarà els salts de forma aleatòria i automàtica. Les sol·licituds es poden presentar fins al 21 d’abril, emplenant un formulari disponible al portal web de la festa i a l’aplicació per a dispositius mòbils de La Patum.

En aquesta ocasió, se sortejaran 5 salts d’àngels i 2 salts de maces de lluïment. També se sortejaran 35 salts de plens, dels quals, 20 salts seran per a nous saltadors o saltadores (persones que no hagin saltat mai de ple) i els 15 salts restants s’adrecen a persones que hagin saltat de ple alguna vegada. En el moment de fer la sol·licitud caldrà indicar-ho mitjançant una opció habilitada en el formulari.

Un cop feta la inscripció, les persones participants rebran un document amb el número corresponent a la seva petició, que serà el número que s’utilitzarà per assignar les places del sorteig. Cal recordar que la inscripció caldrà fer-la la persona interessada i no es permetrà la inscripció de terceres persones. Tot i això, en el cas de les peticions per fer d’àngels i plens, serà imprescindible i obligatori aportar la informació sobre la persona acompanyant que participarà en els salts, tal com preveu el formulari.

El sorteig serà públic i se celebrarà el 24 d’abril, a la sala de plens de l’Ajuntament de Berga (11.00 hores). El resultat es farà públic el mateix dia a les diferents pàgines institucionals i perfils a les xarxes socials del consistori i La Patum. En tot cas, l'organització preveu un termini fins al 30 d'abril per presentar renúncies als salts.

Les persones que hagin resultat guanyadores hauran d'assistir a una formació obligatòria sobre seguretat -també els acompanyants-. Pels saltadors de maces de lluïment, la sessió d'assaig serà el 19 de maig, al porxo de l’Escola Municipal de Música de Berga (17.30 hores). Les persones guanyadores del sorteig de salts de plens i els seus acompanyants, seran convocats a una formació el 4 de maig (lloc i horaris a concretar). Amb tot, des del consistori emfatitzen que tots els saltadors hauran de mostrar un comportament adequat i trobar-se en condicions òptimes per poder-los efectuar. En cas contrari, es retirarà el salt a la persona en qüestió.