Ivan Sànchez destaca el decurs tranquil de la primera passada de la Patum de 2025

El Passacarrers de Dimecres de Corpus al vespre s'ha viscut amb molta calma i sense successos importants. Aquest és el balanç que fa l'alcalde de Berga, Ivan Sànchez, observant el balanç d'incidències d'anit: "Va anar bé. Hi ha molt poques incidències i no em consta cap baralla".

Segons ha detallat el batlle, la passada d'ahir el vespre va cloure passades les quatre de la matinada, una hora "relativament prudencial", ha valorat. El recorregut seguia els carrers i places de Berga, dedicat als regidors i regidores de l'Ajuntament de Berga. Els electes, al seu torn, havien cedit els salts a entitats i associacions de la ciutat.

Mentre tot això passava, els cossos de seguretat actuaven per garantir la seguretat dels patumaires. D'una banda, els Mossos d'Esquadra van efectuar 293 lectures d'alcoholèmia a conductors, amb un resultat d'11 denúncies administratives per alcoholèmia positiva. A més, també es va denunciar una persona per negar-se a fer les proves.

Altres actuacions compartides des de la Policia Local de Berga són quatre denúncies administratives, dues per possessió de substàncies, una per falta de respecte a un agent de l'autoritat i una més per tinença d'arma blanca.

En darrera instància, des de Creu Roja s'informa de prop de 90 persones ateses amb afectacions diverses, principalment cremades de primer grau (22), contusions (15) i ferides (14). En total, 71 persones van ser ateses a l'Hospital de Campanya de la plaça Viladomat, 10 amb serveis a la via pública i 6 persones més es van evacuar a l'Hospital de Berga.