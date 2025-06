La primera Patum de Lluïment del 2025 posa cerimoniositat al Corpus

El Dijous de Corpus ha viscut els primers compassos amb un Lluïment tòrrid. La pausa típica d'aquesta celebració ha ajudat a pair el Passacarrers de dimecres al vespre, que es va allargar fins passades les quatre de la matinada i es va viure sense incidències importants. I, novament, la festa berguedana ha mostrat la seva cara més inclusiva acostant una mica més la celebració a les persones amb problemes d'audició.

Quan faltaven 10 minuts per les 12 en punt, sortien d'ofici les autoritats, saludades per la comparseria de la festa. Aquesta escena tan simbòlica permetia marcar el pròxim inici de la celebració, engegant, com sempre, amb el primer salt de Turcs i Cavallets del 2025. El decurs dels balls s'ha executat amb normalitat, i amb un especial protagonisme per dos elements aliens a la celebració del Corpus berguedà: els barrets i els vanos. Tot recurs que permetés rebaixar la calor ha estat benvingut avui a la plaça.

Durant la cita, s'han viscut les escenes típiques de la jornada: la precisió de les Maces, un paraigües despertant la fúria de la Guita, la solemnitat de l'Àliga, les trenes al vol dels Nans Vells i l'alegria dels Nous. Ara bé, un dels apunts més assenyalats del migdia ha estat la invitació dels Geganters al grup d'usuaris de les motxilles vibratòries per gaudir del ball des de la primera fila.

"Ha sigut molt emocionant, no tinc paraules per explicar-ho", compartia amb emoció Rosana Camprubí, usuària de les motxilles vibratòries d'EnBucle. És el segon any consecutiu que s'ofereix i que Camprubí hi accedeix, tot i que enguany s'han incorporat millores que han fet que "l'experiència ha estat molt diferent a la de l'any passat". Aquesta millora ha consistit en microfonar i coordinar també els cops del Tabal: "Veig el Tabaler tocar i ho sento. És impressionant. Sento cada nota i és difícil d'explicar perquè no ho he sentit mai".

Usuaris de les motxilles vibratòries durant el salt de Gegants

ACN / Jordi Borràs

El moment culminant, però, ha estat el salt de Gegants des del rovell de l'ou. "He pogut veure cada pas dels Gegants a la vegada que ho he sentit", ha dit Camprubí, que ha recalcat que "anava mirant com ballava i anava sentint la vibració, seguint el ritme de la música".

Els Tirabols han posat el punt final a la celebració d'aquest migdia, que ara s'emplaça al pròxim episodi del programa: la primera Patum Completa del 2025. La cita estarà marcada per l'esperat homenatge dels Nans Nous a Josep Maria Isanta i els dos salts de Plens.