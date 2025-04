Els Divendres Panxo arriben a la desena edició amb un programa divers durant dos mesos

El Casal Panxo escalfa motors per a la celebració de la desena edició del cicle de Divendres Panxo. Novament, la proposta uneix accions pedagògiques a través de xerrades i presentacions que abracen les temàtiques que preocupen i centren els interessos de l'agrupació, amb activitats d'oci enfocades en concerts i altres iniciatives culturals, connectades pels sopars populars al pati del local, tan distintius del grup. L'agenda d'aquest 2025 arrencarà el 9 de maig i s'allargarà fins a final de juny.

"Els Divendres Panxo són exemple d'una essència molt pura del que és el Casal Panxo i del que pots trobar. De com pots entrar aquí i veure bategar l'espai, que és obert i inclusiu, i també dona la benvinguda a gent que acaba d'aterrar a Berga", ha explicat al voltant del cicle un dels impulsors i soci del Panxo, Marc Padullés, afegint que el cicle "és una via més on trobar comunitat i teixir relacions personals, així que les nostres propostes parteixen d'aquesta premissa: que sigui un espai acollidor i que agrupi tota mena de persones". En una línia similar, Mònica Garcia, també membre del Panxo i propulsora de l'agenda, ha posat en relleu que el certamen "barreja els temes que conformen les nostres lluites i els uneix amb la cultura".

El tret de sortida serà el 9 de maig, quan tindrà lloc una xerrada sobre el Moviment dels Treballadors Rurals Sense Terra (MST), originari del Brasil i un dels més grans de Llatinoamèrica, tal com ha apuntat Garcia. Hi prendran part dues persones que han estat en brigades internacionals i una tercera que ve directament del MST, que juntament amb l'organització Endavant han traduït alguns llibrets informatius sobre el moviment i els exposaran en la xerrada a Berga. La proposta musical d'aquesta primera jornada serà Jara Mago, que presenta disc enguany.

El 16 de maig es commemorarà el quart aniversari del Club de Lectura Feminista del Panxo amb un taller d'exlibris, els segells personalitzats per marcar els llibres, a càrrec del Taller la Tartera de la Seu d'Urgell. El concert d'aquest dia serà de Macandina, formació que juga amb la fusió de diferents gèneres i amb clàssics de la música catalana. El 23 de maig, es durà a terme una radioescolta del podcast Renacer, basat en les converses d'exguerrilleres colombianes pertanyents a les Forces Armades Revolucionàries de Colòmbia (FARC) amb representants d'Acció Internacional per la Pau. La cloenda musical serà amb la formació Joia, de pop-folk català.

L'agenda farà una aturada el 30 de maig, cap de setmana que es desenvoluparan el gruix d'activitats en record al 20è aniversari de l'assassinat de Josep Maria Isanta, i es reprendrà el 6 de juny amb la presentació del llibre La Carta de Brest (1974-1979) amb els seus autors, Roser Valverde i Aleix Solé. El títol recull la història dels moviments d'alliberament nacional adscrits al document amb el mateix nom, fent memòria de les relacions, debats i espais de trobada que en van sorgir. La píndola musical d'aquesta jornada serà amb Bum Titis, una formació femenina que fa música folk amb instruments de corda i molta personalitat. A la vegada, aquest divendres es podran presentar les obres participants en el concurs alternatiu de cartells de la Patum 2025, una proposta que serveix per "fer humor de nosaltres mateixes com a berguedanes i que desperta una cultura més rebel i murri", ha valorat Garcia.

Les votacions i oficialització del cartell alternatiu s'efectuaran el 13 de juny, penúltima sessió del Divendres Panxo d'enguany i que s'acompanyarà per la música de Punkxada, una proposta "més desenfadada i animada, per escalfar els motors per Patum", segons Padullés. Així, la cloenda del cicle serà en plena Patum, el 20 de juny, amb la ja tradicional Porronada del Casal Panxo, que arriba a la 13a edició aquest 2025. A excepció del darrer dia, cada sessió de Divendres Panxo comptarà amb un sopar popular preparat amb productes de proximitat i que també disposarà d'opció per a les diferents intoleràncies alimentàries i les opcions de dieta vegana i vegetariana. Per tal de coordinar-ho, l'agrupació publicarà cada setmana un formulari per fer les reserves.