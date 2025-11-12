El Berguedà i el SOC posen d'acord les polítiques d'ocupació de la comarca

El Consell Comarcal i l'Agència de Desenvolupament del Berguedà s'han reunit amb el director del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC), Francesc Castellana, amb l'objectiu d'avançar en una millor coordinació de les polítiques d'ocupació a la comarca. La trobada ha servit per posar sobre la taula les línies estratègiques de treball, evitant duplicitats i impulsant els sectors considerats prioritaris.
D'aquesta manera, els assistents han coincidit a situar l'agroalimentació, la fusta, la indústria, les cures, la formació en oficis i l'envelliment entre els àmbits d'interès al Berguedà, atenent la seva casuística i projecció. I complementant aquesta necessitat de primar, també s'ha incidit en la importància de promoure la presència de dones en el sector industrial i d'assolir millores en el servei de transport públic, pel fet que les mancances actuals esdevenen "un obstacle per a la inclusió laboral al Berguedà".
Passant a la diagnosi socioeconòmica, en el decurs de la reunió s'han posat en relleu els tres milions d'euros per a la gestió de programes del SOC desplegats a la comarca des del 2021. En tot cas, s'ha valorat que cal revisar i ajustar certes propostes per tal que s'ajustin a la realitat actual. De fet, en aquesta anàlisi també han coincidit a detectar un desequilibri formatiu: falten perfils amb qualificació mitjana i hi ha sobrequalificats en alguns llocs de treball.
Amb tot, els presents han acordat, entre altres accions, celebrar reunions específiques amb ACCIÓ, el Departament de Territori i centres de formació. També s'ha establert un compromís per continuar treballant conjuntament per reforçar la coordinació i l'impacte de les polítiques d'ocupació al Berguedà, amb una estratègia comarcal a llarg termini i mantenint oberts els canals de diàleg tècnics i institucionals. En paral·lel, està previst que el nou Pla de Desenvolupament de Polítiques d'Ocupació (PDPO) del SOC s'aprovarà a finals de desembre i que entri en funcionament l'abril de 2026.