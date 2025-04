El Berguedà recupera el subministrament elèctric després de vuit hores d'aturada

El Berguedà recupera el subministrament elèctric després de més de vuit hores de desconnexió. Com ha passat al conjunt de Catalunya, Espanya i altres països del sud d'Europa, els 31 municipis de la comarca han vist detingut el servei d'electricitat a dos quarts d'una del migdia, entre la incertesa dels motius i de les hores que s'allargaria.

La jornada ha estat marcada per les estampes que feien recordar els moments més restrictius de la pandèmia de la Covid: molts establiments han baixat la persiana davant la impossibilitat d'oferir els seus serveis correctament. De fet, alguns han hagut de fer mans i mànigues pel simple fet de tancar, tenint en compte que bona part de les portes i tancaments de seguretat funcionen avui dia amb la llum.

Davant la situació excepcional i el desconeixement de l'abast que podia arribar a tenir la gran aturada, els governs locals han pres acció per mantenir la seguretat ciutadana. És el cas de la capital, que tal com ha informat l'Ajuntament de Berga, ha celebrat una comissió de seguretat d’urgència a la comissaria de Mossos d'Esquadra amb la presència del cos català, la Policia Local i la Guàrdia Civil. En la reunió s'ha determinat el desplegament de totes les untitats disponibles als carrers de la ciutat per atendre les possibles consultes de la població i mantenir l'ordre.

La xarxa elèctrica s'ha recuperat, tant a la ciutat com al conjunt de la comarca a partir de dos quarts i mig de nou i fins a les nou del vespre, aproximadament. A Berga, hi ha tornat a haver un ensurt de vuit minuts als volts de dos quarts de deu. En paral·lel, els serveis de telecomunicacions continuen presentant inestabilitat. Tot plegat es va donant en un context català en el qual encara no s'ha recuperar la xarxa elèctrica a tot el territori.