El Mercat de Productors engega una nova temporada amb l'objectiu de fidelitzar els clients

El Mercat de Productors de Cal Rosal estrena aquest diumenge, 21 d'abril, el cicle d'enguany amb l'edició de primavera de la mostra. Embotits, formatge, cerveses, pasta, cereals, melmelades i mel són alguns dels productes locals que els vuit paradistes que s'aplegaran oferiran al visitant, en una matinal d'abril que es complementarà amb una agenda en paral·lel. La proposta, que ja s'ha consolidat, pretén continuar divulgant la importància de consumir producte de temporada i proximitat, fidelitzant la clientela i generant nous hàbits de consum entre els compradors.

El Mercat de Productors de primavera obrirà portes a les 10.00 hores, a la Porta del Comerç del Cal Rosal. A les 11.00 hores donaran el tret de sortida les activitats complementàries, entre les quals destaca un taller infantil de circ a càrrec de LaCrica. I és que, en coincidència amb el darrer cap de setmana del Festival Kontrast, s'han volgut unir i vincular dues propostes que neixen del teixit local de la colònia. A la mateixa hora tindrà lloc la xerrada Què mengem a l'escola d'Olvan?, a càrrec de la cuinera del centre, Marta Puigantell, que detallarà com s'introdueixen els productes locals en el menú i quins són, principalment. De fet, els assistents es podran endur una mostra de picada que hauran fet els mateixos alumnes del centre escolar. Sobre l'hora del vermut (12.30 hores) serà el torn de la música, amb un concert de Trinxats. A més, des de l'organització es posa en relleu que, aprofitant l'afluència de gent, s'instal·larà un Punt Lila per sensibilitzar sobre les violències masclistes. La cloenda del Mercat serà a les 14.00 hores.

"Cal Rosal és un lloc de pas, tant pels berguedans com de la gent de l'àrea metropolitana, el qual té una oportunitat de conèixer el producte de la comarca en aquesta mostra", ha posat en relleu el regidor de Promoció econòmica d'Olvan, Pau Pla. Per la seva banda, des de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà s'ha posat en relleu que "Olvan i Cal Rosal estan compromesos amb el seu productor local i la seva pagesia", tal com ha emfatitzat el president, Lluís Vall, que ha posat en relleu que el Mercat contribueix a "conscienciar sobre els models de consum" i "permet democratitzar l'accés al producte de proximitat".

Precisament, potenciar la cultura del mercat i la compra al detall és un dels aspectes que més aprecien els productors que decideixen sumar-se a la mostra. Així ho ha explicat Maria Costa, de L'Escairador, que veu en el Mercat una "bona oportunitat d'interacció entre productors i consumidors". "És una bona ocasió per difondre el nostre producte i fidelitzar els clients", ha refermat Costa, que llegeix el conjunt de la mostra com una acció de "pedagogia". I és que, tal com ha asseverat, esdevé el context perfecte per incentivar uns nous hàbits de consum entre la població: "hem d'apostar més pel petit comerç i els productors en detriment de les grans superfícies".

"No som un país que tinguem cultura de mercat", ha afirmat Costa, que ha compartit que "només travessant els Pirineus ja veus molt més costum i hàbit de mercat, cosa que aquí, en algun punt de la història, es va perdre". Així, es mostra partidària d'atreure tant compradors com paradistes en aquests contextos. En aquest sentit, el regidor també ha reconegut que "ens agradaria que hi hagués més rotació de productors al Mercat", si bé hi ha hàndicaps com l'estacionalitat o la logística del producte fresc que no són difícils de dirimir. En tot cas, la pròxima oportunitat per redreçar-ho serà en l'edició d'estiu, el 13 de juliol.

Els Mercats de Productors del Berguedà és el resultat de la col·laboració entre el grup de Productors del Berguedà, l’Agència de Desenvolupament del Berguedà i l’Ajuntament d’Olvan, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona.