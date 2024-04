Saldes incorpora la realitat augmentada als seus boscos per gaudir dels animals autòctons

Topar amb un animal en el seu entorn mentre es camina per boscos i muntanyes sempre és una alegria i, probablement, la millor anècdota d'una jornada a la natura. Per assegurar aquesta bona experiència, l'Ajuntament de Saldes i Altitud Extrem (concessionària del Pedraforca Parc d'Aventures) s'han aliat amb el grup Meta-Park per fer realitat Meta-Park Pedraforca, un espai que vol simular l'estructura d'un zoològic o refugi d'animals, però a través de la tecnologia. I és que el suport d'aquest recurs seran un dispositiu portàtil (tablet o mòbil) i la realitat augmentada.

Des dels imponents ossos, cérvols i isards, a mamífers petits com les guineus, els teixons o els erminis, passant per rosegadors com l'esquirol o el més difícil de trobar, el gall fer. Una desena d'exemplars d'espècies pròpies del Pirineu i el Prepirineu s'integraran virtualment en un recorregut d'uns 2,2 quilòmetres pel bosc de Palomera, al municipi de Saldes. La sortida serà a la Riera Salada, on els monitors del Pedraforca Parc d'Aventures donaran les instruccions als visitants. Només necessitaran un dispositiu portàtil en el qual descarregar (prèvia compra) una aplicació i ganes de caminar. A través de la xarxa 4G (en alguns punts de mala cobertura, s'instal·laran tòtems de fusta per reforçar la connexió), l'aplicatiu avisarà els usuaris de la presència virtual d'un exemplar pel lloc on estan passant, acció que es reproduirà segons les actituds i trets de cada animal. Un cop localitzat, el sistema donarà informació d'aquell animal i permetrà que el visitant s'hi faci una fotografia a través de la realitat augmentada, la qual amplia el contingut d'allò ja existent.

Segons els promotors de la iniciativa, la proposta uneix natura, activitat a l'aire lliure, divulgació científica i promoció del respecte cap a l'entorn. I, tot plegat, constitueix un model de turisme "sostenible, esportiu i familiar" que encaixa amb la línia que vol explotar el consistori. "Hem de ser capaços de crear una oferta de turisme responsable i respectuós amb el territori i la natura", ha emfatitzat l'alcaldessa de Saldes, Dolors Jiménez, que ha posat en relleu que el projecte "defuig d'estructures artificials i que trenquen amb l'entorn" tal com fa 22 anys va començar a caminar el Parc d'Aventures. Des d'Altitud Extrem, el seu gerent, Xavier Fanlo, ha coincidit amb la lectura de la batllessa, refermant que la proposta servirà per traslladar als visitants els "valors del nostre territori", com és la sostenibilitat, l'estima per l'entorn i una vida activa. "Estem molt orgullosos de presentar una altra novetat, potser la més innovadora des que vam començar a caminar", ha declarat el gerent.

L'alcaldessa de Saldes, Dolors Jiménez, amb un dels responsables del parc i regidors de l'Ajuntament, al bosc on se situarà el Meta-Park | ACN / Nia Escolà

L'encarregada de fer realitat aquesta idea és Meta-Park, una empresa tecnològica catalana especialitzada a recrear fauna digitalment. El seu producte estrella i amb el qual van engegar l'activitat és el Saurus Kids, un sistema que transforma les plantes d'hospitalització infantil -en especial les àrees oncològiques, on els pacients han de fer llargues estades- en excavacions, i els nens i nenes ingressats en paleontòlegs. A Saldes, segons el CEO de l'empresa, David González, la tasca ha consistit a fer una tria de les espècies més representatives de la zona primerament i, a continuació, treballar en la seva morfologia, característiques i trets per convertir-les en models virtuals que es mostrin a la perfecció en aquell indret escollit. Biòlegs i veterinaris han participat en els treballs, que també han comptat amb el suport de la Universitat Autònoma de Barcelona de cara a redactar el pla pedagògic al voltant dels animals, pel fet que l'espai vol prioritzar la divulgació més enllà de l'oci.

El fet que sigui un projecte sobre animals, però sense exemplars, ha fet sumar al programa a la FAADA (Fundació per a l'Assessorament i Acció en Defensa dels Animals), una organització que lluita per assessorar sobre la protecció animal, vetllar pel compliment de les normatives i fomentar l'empatia envers els animals. "A Catalunya i Espanya tenim diferents problemàtiques pel que fa a l'explotació i maltractament dels animals amb finalitats lucratives", ha lamentat Andrea Torres, tècnica de l'Àrea d'Animals Salvatges de FAADA, que s'ha mostrat partidària de fer realitat recursos que "apropin la natura i la fauna de forma ètica", i destacant el projecte del Meta-Park Pedraforca com una iniciativa "enriquidora i sensibilitzadora".

Tret de sortida al juny

Les pròximes setmanes s'acabarà d'enllestir el sistema, amb l'objectiu que l'aplicació es pugui estrenar el pròxim mes de juny, de cara a la temporada estival. "L'estiu és la nostra temporada forta de turisme", ha emfatitzat Xavier Fanlo, que ha avançat que encara no s'ha estipulat quin preu tindrà. El que sí que se sap és que el cost per implementar el sistema ha estat de 30.000 euros, que han finançat a parts iguals l'Ajuntament i Altitud Extrem. De fet, es preveu que el sistema es pugui trobar en diferents idiomes, ja que la zona del Pedraforca i la seva falda és freqüentada també per turistes estrangers.

Ara bé, l'objectiu d'aquest projecte, a la llarga, és desestacionalitzar el turisme, per tal d'afavorir l'arribada de visitants al llarg de l'any, en un recurs que estarà a l'abast de la gent totes les estacions. A més, en cas que el resultat sigui favorable, l'Ajuntament de Saldes plantejarà l'ampliació d'aquest sistema a la resta del poble, fent especial incís al Centre Astronòmic del Pedraforca, ja que segons Dolors Jiménez, comparteix els valors de turisme respectuós i de valor afegit que el municipi vol promoure i reforçar. De moment, els veïns i veïnes més curiosos del poble han estat els primers de fotografiar-se amb un cérvol, a la plaça de l'Ajuntament, o amb un gall fer al carrer Santa Bàrbara.