Es pot obtenir aigua potable de la llum solar? Com es pot aplicar la fotònica al diagnòstic mèdic? Existeix una enginyeria elèctrica a la natura? La tecnologia pot donar més informació sobre l'art i el patrimoni? Aquestes preguntes són el fonament d'alguns dels vuit grups de recerca de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) que entre avui i demà s'exposen a Berga, en el marc de la XIV Fira del Coneixement, impulsada per l'Exploratori dels Recursos de la Natura en col·laboració amb l'Ajuntament de Berga. Uns 850 estudiants de secundària arribats d'arreu del territori passaran pel Pavelló de Suècia per conèixer de primera mà alguns dels exemples de la investigació que es desenvolupa a la UPC, que veu la fira com una oportunitat per "trencar la barrera de la formalitat que sovint presenta la universitat" amb l'objectiu d'acostar-se a uns joves que "es miren els centres universitaris amb una barreja d'entre curiositat i respecte".

Així s'ha expressat el rector de la UPC, Daniel Crespo, que ha celebrat que la Fira del Coneixement de Berga és un "projecte consolidat". El rector ha posat en relleu les virtuts de la tecnologia i el gran ventall d'opcions per a l'evolució que neixen dels grups de recerca com els del centre públic català. "La tecnologia és creativa, interessant i divertida", ha emfatitzat. I és que, tal com ha compartit la directora de l'Exploratori, Dolors Grau, la principal motivació de la mostra és "mostrar la qualitat dels grups de recerca de la UPC". "És important treure la universitat de les aules, però sobretot, donar a conèixer la investigació que s'hi fa, més enllà dels estudis", ha remarcat. "Aquesta és una activitat de gran valor per Berga i el Berguedà", ha declarat al respecte l'alcalde, Ivan Sànchez, que ha incidit que "molts dels joves que avui i demà passaran per la Fira seran els responsables de la tecnologia del futur".

D'aquesta manera, els assistents han pogut descobrir algunes de les propostes de recerca que els diferents grups adscrits a la UPC estan treballant, com el de l'ICARUS (Intelligent Communications and Avionics for Robust Unmanned Aerial Systems), que des de 2005 treballa amb sistemes aeris sense pilot o, com ells s'hi refereixen, "els drons bons". Així, al seu estand de la fira, els joves podien pilotar un dels seus aparells a través de les seves expressions facials i gestos amb el cap. Un altre exemple és el del 6G-EWOC: AI-Enhanced Fiber-Wireless Optical 6G Network in Support for Connected Mobility, la investigació per una futura mobilitat interconnectada i més segura a partir de la xarxa de connectivitat 6G i la intel·ligència artificial.

Compromís per continuar col·laborant, però sense que arribin els estudis de grau

Aprofitant la presència del rector a la mostra, el consistori i la universitat han formalitzat un conveni de col·laboració per quatre anys, mitjançant el qual l'Ajuntament i la UPC es comprometen a continuar desenvolupant les accions i projectes que ara ja treballen conjuntament, així com estudiar noves vies de suport. De moment, no s'ha fet referència a cap projecte en concret, si bé el rector ha fet menció a la voluntat del centre d'esdevenir "el Departament de Recerca i Desenvolupament de l'Ajuntament de Berga, sense compromís". És a dir, que es buscarien les fórmules per tal que, en el marc de la formació de l'alumnat de la UPC, es poguessin incloure treballs pràctics que sorgissin d'una necessitat del consistori, el qual es podria beneficiar de diferents idees i propostes d'una temàtica concreta com a base per tirar endavant projectes futuribles.

"Ens posem a disposició de tots els agents per generar idees que tinguin un impacte al territori", ha recalcat Crespo, que ha posat d'exemple les casuístiques d'aquesta cooperació amb altres municipis el projecte d’integració urbana del campus de la UPC, amb els tallers de Renfe, l'estació de tren i el Museu del Ferrocarril, a Vilanova i la Geltrú; o la recuperació i transformació de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil d'Agramunt en habitatge social. Sigui com sigui, aquesta entesa no contempla, en aquests moments, l'arribada de cap estudi de grau lligat a la UPC a Berga: "No vull obrir unes expectatives que no hi són. No està sobre la taula portar un grau a Berga", ha afirmat el rector.

Daniel Crespo i Ivan Sànchez han signat el conveni de col·laboració entre la UPC i l'Ajuntament de Berga | Lídia López

Paral·lelament a la Fira del Coneixement, el Pavelló de Suècia exposa la proposta Nexe Aigua-Energia: un binomi sostenible. A més, també es convida als alumnes dels centres provinents de fora de la comarca (Barcelonès, Segrià, Vallès Occidental i Bages) a aprofitar l'avinentesa per fer una visita a la Serra de Queralt. Finalment, la conferència central de la mostra d'enguany ha estat a càrrec de Sergi Rovira, professor de la UPC i expert en la implementació de l'Agenda 2030, titulada Podem resoldre els reptes globals com el canvi climàtic? L'Agenda 2030 ens fa una proposta, on s'ha fet referència als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides.