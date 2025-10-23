Detenen un home a Berga per tenir a casa dos quilos de cocaïna i una plantació de marihuana

Agents de la Unitat d'Investigació de la comissaria de Berga dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Local de Berga han detingut un home de 45 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública. Els fets van tenir lloc el darrer dissabte, 18 d'octubre, en un habitatge de la capital berguedana.
Segons han informat des del cos d'ordre, pels volts de les 19.30 hores de dissabte, la Policia Local de Berga va ser alertada per una veïna que els demanava ajuda. Havia descobert que li baixava molta aigua del sostre i tenia la cuina inundada. Quan els agents i els Bombers van arribar al lloc, van observar que la fuita d'aigua provenia del pis de dalt.
Els agents van anar al pis des d'on, aparentment, baixava l'aigua i van contactar amb l'inquilí. Aquest els va informar que estava fent unes petites obres al lavabo que podien ser la causa de la fuita. Amb el permís de l'home, els agents van accedir a l'interior del domicili, podent observar el lavabo en obres del que provenia la fuita. Ara bé, en aquesta entrada al pis, els agents també van fer una troballa que els va cridar l'atenció: sobre el sofà del menjador, hi havia dues bosses amb un contingut que semblaven cabdells de marihuana i una tercera bossa amb una pols blanca. A més, en una altra de les habitacions, hi havia una possible plantació de marihuana.
Davant d'aquesta descoberta, els agents de la Policia Local van detenir l'inquilí per un presumpte delicte contra la salut pública. Els Mossos van sol·licitar al jutjat de Berga una entrada i perquisició que es va dur a terme el 20 d'octubre al matí, on finalment es van localitzar gairebé 2 quilograms de cocaïna, 1.300 quilograms de cabdells de marihuana i una plantació interior de marihuana de 60 plantes d'un metre d’alçada. L'acusat també tenia més de 1.300 euros en efectiu. El detingut va passar el 21 d’octubre a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Berga.