Intervenen marihuana, haixix i llavors en un establiment de cultiu de cànnabis de Berga

Una actuació de control conjunta entre la Policia Local de Berga i la Guàrdia Civil ha resultat en la intervenció de diferents quantitats i tipus d'estupefaents en un establiment de la ciutat dedicat a la venda de productes relacionats amb el cultiu de cànnabis. A conseqüència d'aquests fets, s'han obert diligències i una persona és investigada per un presumpte delicte contra la salut pública.
Els fets van tenir lloc el 23 de setembre, en el marc d'una inspecció entre els dos cossos d'ordre a dos locals dedicats a la comercialització del cànnabis (grow shop). Es tracta d'una actuació de control i seguiment ordinària, i que s'executa periòdicament per garantir la seguretat ciutadana i el compliment de la normativa vigent. En una de les dues botigues es van intervenir 4,3 quilograms de marihuana, 4,37 grams d'haixix i 14 paquets amb 49 llavors de diversa tipologia.
A més, també es van detectar altres irregularitats, com una infracció de la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD), pel fet que el local disposava de càmeres de videovigilància orientades parcialment a la via pública i sense la senyalització obligatòria dels rètols normalitzats informatius. També s'han constat l'execució d'unes obres no autoritzades i/o no comunicades i una infracció de la Llei 38/1998, de 28 de desembre, d'impostos especials, per no disposar de factures dels productes a la venda.
Per tot plegat, s'ha sol·licitat la suspensió cautelar de l'activitat de l'establiment, a l’espera de la resolució administrativa corresponent. Des de l'Ajuntament de Berga, qui ha informat de l'actuació, es valora la col·laboració del teixit comercial de la ciutat. En tot cas, recorda que l'actuació s'emmarca en els controls habituals, sense que representi cap estigmatització del conjunt d'establiments ni dels diferents eixos comercials.