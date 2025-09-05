Detenen un home per un robatori amb intimidació en un establiment de joc de Berga

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 37 anys com a presumpte autor d'un robatori amb intimidació en un establiment de joc a Berga. Els fets van tenir lloc el 27 d'agost, alertats des del mateix local. La investigació posterior també l'ha relacionat amb una vintena de robatoris en vehicles a Berga i Avià.
Era prop de la una de la matinada del 27 d'agost quan un home va entrar en un establiment de joc de Berga, en possessió del que semblava una arma de foc. Fent ús d'aquesta, va intimidar una de les treballadores i va sostreure els diners de la caixa.
Segons han explicat des del cos d'ordre a l'ACN, els agents desplaçats van poder identificar l'autor gràcies a les gravacions de les càmeres de videovigilància i amb les descripcions dels testimonis. I, ràpidament, es va procedir a la seva localització i detenció.
Entre les pertinences que duia l'acusat, hi havia les claus d'un vehicle que el relacionaven amb un total de 19 robatoris a l'interior de vehicles, 17 d'ells a Berga i 2 més a Avià. En concret, les perquisicions de la Unitat d'Investigació de Berga van concloure que els robatoris havien estat comesos entre el 27 de juliol i 25 d'agost. L'endemà de la seva detenció, l'home va passar a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de la capital del Berguedà.