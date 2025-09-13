Alfredo Relaño fitxa per la competència després de l’acomiadament del grup Prisa

Alfredo Relaño fitxa per Marca, després que la competència -el grup Prisa- l'acomiadés la setmana passada. El veterà periodista de 74 anys seguirà escrivint, sobretot de futbol, al mitjà més llegit d'Espanya després d'haver mantingut una relació laboral de més de 49 anys amb el grup que engloba mitjans com la Ser, El País i l'AS.
Marca ha anunciat a través d'una notícia, com si es tractés d'un fitxatge futbolístic, que "el periodisme esportiu no podia consentir que una de les plomes més brillants es quedés sense un llenç on seguir dibuixant la seva encertada manera de veure el futbol". Des de Marca veuen que aquest moviment "completa el cercle màgic de la trajectòria" del periodista que va presidir durant 23 anys el diari AS -la competència-, tot i que s'iniciés en el món del periodisme vora l'any 1971 en el mateix diari que ara torna.
Des del diari líder esportiu indiquen que no ha calgut més temps que el que "duran dos cafès sols" per arribar a l'acord. La sintonia personal i professional han permès que Relaño continuï escrivint tots els dilluns i després de cada partit del Reial Madrid i de la selecció espanyola a les pàgines del diari Marca, com també col·laborarà amb la Cope i El Mundo.
Un acomiadament previst
Prisa va justificar l'acomiadament per un "procés de reforma del grup". El passat 31 d'agost va firmar l'últim article a El País i, segons va apuntar El Mundo, Relaño sabia que en qualsevol moment podien fer-lo fora.
El periodista madrileny va arribar a El País el 1976 des de Marca. Primerament, va ser redactor d'Esports i després va passar a la secció "Nacional", mentre que també va ser delegat a Andalusia abans de tornar a Madrid com a redactor en cap, a més de dirigir el suplement d'esports.
Impulsor del Canal Plus i inventor del Villarato
A la SER va ser cap d'Esports en un moment en què la ràdio va començar a impulsar veus reconegudes com José Ramón de la Morena o Paco González. El 1990, Relaño va rebre l'encàrrec d'impulsar la redacció d'Esports a Canal Plus, la plataforma privada de televisió. Formats com El dia después i veus com Michael Robinson van situar el canal de pagament com un referent de la televisió estatal.
Sis anys després, Prisa va tornar a contractar Relaño per dirigir el diari As, el que va ser el seu càrrec més longeu. Va estar-s'hi fins al 2019, quan va fer un pas al costat, tot i que mantenia col·laboracions pràcticament diàries. Des del mitjà esportiu va ser impulsor del famós Villarato, un concepte amb el qual denunciava uns suposats moviments d'Ángel María Villar, llavors president de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF) en favor del Barça.