Ali Smith, escriptora, farà el Pregó de Sant Jordi en defensa de les biblioteques: «Mai no haurien d’estar en perill»

L’escriptora escocesa Ali Smith ha elogiat aquest dimecres la diada de Sant Jordi i ha desitjat que la tradició és “contagií” a altres ciutats del món. Durant una roda de premsa a la Biblioteca de Sarrià – J.V. Foix de Barcelona unes hores abans de protagonitzar el Pregó de la Lectura 2026 al Saló de Cent, ha aplaudit que la capital catalana sigui una ciutat que “celebri els llibres” i ha destacat el fet que les persones comprin i regalin exemplars i que existeixi el “vincle orgànic” amb les flors.
Coincidint amb la setmana de protestes de les Biblioteques de Barcelona i recordant la situació que pateixen els equipaments del Regne Unit, l’autora ha reclamat que “mai no haurien d’estar en perill” en ser espais “oberts al coneixement”. D'altra banda, durant la roda de premsa, l’escriptora ha explicat que internet és una eina “meravellosa” que cal fer-la servir “bé” perquè en l’actualitat s’ha convertit en un espai de desinformació on el coneixement sembla que ha desaparegut.
Sobre el valor de la lectura pausada en una època en què sembla que vivim només a la superfície dels fets, l’escriptora ha apel·lat a la “multidimensionalitat” de les coses. “No som una única superfície sense més ni més. Calen múltiples dimensions sobre les coses per entendre les dimensions del passat i entendre les del futur”, ha argumentat.
Un pregó centrat en la importància de les biblioteques
L’escriptora oferirà aquest dimecres a les 18 hores al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona el Pregó de Sant Jordi. A més, Smith conversarà amb la seva traductora al català, Dolors Udina, sobre la seva obra i sobre el paper que la lectura i les biblioteques han tingut a la seva vida. En el marc del 25è aniversari de Biblioteques de Barcelona, Smith —autora de Biblioteques públiques (Raig Verd, 2024)— reivindicarà els serveis bibliotecaris com a espais de comunitat i llocs essencials de llibertat, on la cultura és un dret universal.
Preguntada sobre les protestes de les Biblioteques de Barcelona d’aquesta setmana, l’autora ha dit que està al cas de les negociacions i ha opinat que són “necessàries”. “Les biblioteques s’han de defensar i protegir”, ha opinat. Ha explicat que al Regne Unit estan desapareixent per problemes de finançament. “Barcelona és rica en Biblioteques. Haurien de ser sempre espais lliures i oberts perquè tothom pugui passar per les històries.
Hem de lluitar perquè existeixi el finançament de les biblioteques, és clau perquè ens entenguem a tots els nivells”, ha afirmat. Precisament per això, ha avançat que en el seu pregó farà una defensa dels llibres i les biblioteques. “Parlaré de la pressió d’arreu del món cap a les biblioteques i els seus treballadors, dels atacs, la censura, el control i del respecte cap a uns espais que haurien d'estar oberts al coneixement i que mai no haurien d’estar en perill”, ha conclòs.
Burguillos es pronuncia sobre la vaga de biblioteques
Sobre les demandes dels treballadors de les biblioteques, el gerent de Biblioteques de Barcelona, Ferran Burguillos, ha assegurat que estan en “plenes negociacions”, en un procés obert perquè les plantilles del Consorci s’adhereixin al conveni de l’Ajuntament de Barcelona. Ha dit que el nou conveni implica una “reducció important de les hores de treball”, amb 35 hores setmanals, i “millores socials”. “El diàleg constructiu és la millor manera d’arribar a acords i en això estem”, ha conclòs el gerent.