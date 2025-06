Aragó presentarà divendres al jutjat la reclamació per a l’execució forçosa de la sentència de Sixena

El govern d’Aragó tira pel dret en el conflicte de les obres de Sixena. Presentarà divendres al jutjat d’Osca la reclamació per demanar l’execució forçosa de la sentència del Tribunal Suprem. Si s'acceptés, obligaria al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) a lliurar les pintures murals del monestir de Vilanova de Sixena.

El president d’Aragó, Jorge Azcón, ja va advertir que la sentència s’executaria “a les bones o a les males” i que per això demanarien de forma immediata l’execució forçosa d’aquesta. Azcón també va dir que se sentien enganyats pel Govern i la resta de patrons del MNAC. Consideren que la constitució d’un grup de treball per abordar el trasllat dels murals, només ha servit per informar el jutjat que no poden executar la sentència.

L’escrit s’enviarà de forma telemàtica al jutjat que és qui ha de fer complir la sentència després de la ratificació de Suprem. El mateix divendres, el president d’Aragó, Jorge Azcón, compareixerà al ple de les Corts i preveu referir-se a l’afer de Sixena en una de les preguntes que té. Dijous 26 de juny venç el termini de 20 dies que va fixar el tribunal per donar compte de la sentència i lliurar els murals.

Incapacitat tècnica del MNAC

El MNAC tampoc dona el seu braç a tòrcer i dilluns va presentar la petició d'incident d'execució mitjançant un escrit en el qual manifestava la "incapacitat tècnica" per traslladar les pintures. Poques hores després, el govern de l'Aragó va suspendre la participació dels seus tècnics en el grup de treball per moure-les. Azcón va assegurar que ells han intentat “col·laborar” i ser “lleials” i va afegir que als aragonesos els agrada complir la llei i que es compleixin les sentències judicials.

El Govern vol complir la sentència

La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha reiterat avui la “voluntat” de l’executiu de “complir totes les sentències”, també la de les pintures de Sixena conservades al MNAC. La consellera ha volgut remarcar que el Govern “ha confiat en tot moment en el patronat del MNAC, que és qui va prenent les decisions”. “Estem compromesos a complir la sentència i acompanyem totes les decisions del patronat”, ha dit.