L'Aragó exigeix el retorn «immediat» de les obres de Sixena: «A les bones o a les males»

El govern d’Aragó té previst demanar de forma “immediata” l’execució forçosa de la sentència de Tribunal Suprem que obliga al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) a lliurar les pintures murals del monestir de Vilanova de Sixena. Així ho ha assegurat el president de la comunitat, Jorge Azcón, que també ha acusat el Govern i la resta de membres del consorci del MNAC d’haver-los “enganyat” amb la creació del grup de treball ja que el que han acabat fent és demanar al jutjat la impossibilitat d’executar la sentència.

Azcón considera que els membres del patronat del MNAC han “enganyat” al govern d’Aragó amb el grup de treball recentment creat per afrontar la sentència del Suprem que obliga a lliurar els murals de Sixena. En aquest sentit, ha assegurat que ells han intentat “col·laborar” i ser “lleials”. Azcón ha afegit que als aragonesos els agrada complir la llei i que es compleixin les sentències judicials, per la qual cosa ha afirmat que la sentència de les pintures murals s’executarà “a les bones o a les males”.

Azcón també ha dit que els aragonesos tenen la raó, i per això hi ha la sentència del Suprem que diu que les pintures “pertanyen a tots els aragonesos”. És per aquest motiu, que considera que el govern d’Aragó té l’obligació, no només moral amb els aragonesos, sinó també legal, per fer complir la sentència.

Amb l’execució forçosa de la sentència de forma immediata, Azcón confia que almenys els tècnics o responsables que hagin de portar les pintures a Aragó, “no s’equivoquin i col·laborin amb la justícia” i el govern d’Aragó perquè amb la major brevetat possible, en el menor termini possible, les pintures de Sixena vagin a l’Aragó.

Els aragonesos es preocuparan de la prioritat que les pintures no pateixin danys, ha remarcat Azcón, que també ha volgut deixar clar que aquest és el principal objectiu que tenen ja que “són nostres, dels aragonesos”. Per això, ha dit que no permetran que “qüestions i debats polítics com els que hi ha a Catalunya” entorpeixin els debats jurídics i el compliment d’una sentència.

Finalment, Azcón ha remarcat que una sentència que surt del Suprem no és política sinó “justícia i legalitat” i, per tant, s’escarrassaran a fer-la complir.

La resposta del president aragonès arriba l'endemà que el MNAC presentés la petició d'incident d'execució mitjançant un escrit en el qual manifesta la "incapacitat tècnica" per traslladar les pintures murals al monestir de Vilanova de Sixena. Poques hores després, el govern de l'Aragó ha suspès la participació dels seus tècnics en el grup de treball per moure-les.

En l'escrit presentat al jutjat d'Osca, el Museu apunta que no pot dur a terme l'operació de trasllat en els terminis establerts per la llei d'enjudiciament civil, referint-se a aspectes tècnics. La decisió es va consensuar per part del patronat del MNAC reunit la setmana passada i expressa "la impossibilitat" de fer el trasllat de les pintures "sense posar-les en risc".