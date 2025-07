Edicions del Periscopi s'incorpora a Grup 62

Edicions del Periscopi ha anunciat que inicia "una nova i il·lusionant etapa" en el seu projecte editorial amb la incorporació a Grup 62. L'editor, director i fundador d'Edicions del Periscopi, Aniol Rafel, ha defensat que "era el moment adequat per cercar un soci estratègic" que els permeti "evolucionar amb solidesa" i que els "garanteixi poder seguir publicant la literatura" que els ha caracteritzat.

El Grup 62, que adquireix la participació majoritària del grup, ha celebrat l’acord amb un dels segells que ha tingut "més incidència en l’edició en català els últims anys". Les dues parts han assegurat que Edicions del Periscopi mantindrà l’equip actual, la identitat editorial i la línia que els ha definit fins ara.

El fundador de Periscopi ha declarat que ells hi guanyen "un punt de tranquil·litat, un punt de suport, una possibilitat de creixement que fins ara no teníem i, per tant, ens permet poder seguir sent qui som amb la tranquil·litat de tenir una xarxa potent al darrere". Ha defensat que el lector no notarà absolutament res i que els llibres seguiran sent els mateixos. De la mateixa manera, Periscopi ha anunciat a l'ACN que continuaran en la seva oficina al carrer Còrsega.

La unió editorial "idònia"

Aquest pas, ha explicat Periscopi en un comunicat, respon "a la voluntat de continuar avançant, de reforçar el compromís amb els lectors i de fer arribar les veus dels nostres autors encara més lluny". Amb més d’una dècada d’existència i una posició consolidada al mercat català, Periscopi ha bastit "un catàleg literari de qualitat, apostant per la literatura contemporània i amb una mirada pròpia", explica al comunicat.

Aniol Rafel ha apuntat que Grup 62 "amb la seva trajectòria, estructura i coneixement del sector, és l’aliat idoni per encarar aquesta nova etapa amb garanties. Aquesta aliança ens permetrà dotar-nos de més recursos, potenciar la presència dels nostres llibres i autors en nous espais i mercats, i continuar oferint al lector una proposta literària coherent, valenta i de qualitat".

Manteniment de l'equip i el compromís editorial

Al llarg dels anys, Rafel ha explicat que Periscopi s’ha desenvolupat gràcies a una comunitat lectora compromesa i al suport constant del gremi llibreter, que "han estat còmplices imprescindibles en la difusió del nostre catàleg. Continuem treballant braç a braç amb ells, des del respecte mutu i la passió compartida pels llibres".

Rafel ha assegurat que Periscopi mantindrà l’equip actual, la identitat editorial i la línia que els ha definit fins ara. "Continuem fidelment compromesos amb la literatura, amb els lectors que ens han fet confiança, i amb la defensa i difusió de la llengua i la cultura catalanes, eixos vertebradors de la nostra feina des del primer dia". Rafel ha recalcat que comencen aquest nou capítol "amb entusiasme, convençuts que aquesta nova etapa oferirà més oportunitats als nostres autors i ens permetrà fer encara més gran l’univers Periscopi".

El Grup 62 celebra la incorporació

El Grup 62 ha celebrat l’acord al qual han arribat amb Edicions del Periscopi, un dels segells que ha tingut "més incidència en l’edició en català els últims anys, gràcies a la seva visió en la publicació de noves veus catalanes i del panorama internacional". Ha assenyalat que Edicions del Periscopi s’ha caracteritzat "per l’excel·lència en les edicions, per l’habilitat en la captació de nous talents i per l’encert a l’hora de respondre a noves sensibilitats lectores".

El model editorial de Grup 62, basat "en la diversitat de segells editorials d’acreditada trajectòria que mantenen la seva forta personalitat", s’enriqueix, d’aquesta manera, amb l’aliança amb Edicions del Periscopi. Amb la nova incorporació, Grup 62 ha indicat que "referma el seu compromís amb l’edició en català, amb una oferta diversificada, de qualitat, i pròxima als autors, als llibreters i als lectors".