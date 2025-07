«Sobre Déu» de Byung-Chul Han, unes memòries de Carme Riera i el retorn de Dan Brown, novetats de tardor del Grup 62

La publicació de l’obra del pensador Byung-Chul Han, Sobre Déu. Pensar amb Simone Weil, serà un dels plats forts del Grup 62 de cara a una tardor que viurà grans esdeveniments literaris, amb la celebració -amb reedició- dels 50 anys de Te deix amor la mar com a penyora de Carme Riera i els 40 anys de Pedra de tartera de Maria Barbal. Aquest dilluns, el president del segell, Josep Ramoneda, i el director literari, Emili Rosales, han explicat les principals novetats que preparen.

Byung-Chul Han s’endinsa en la necessitat de recerca de sentit a través d’una conversa amb el pensament de Simone Weil, a qui considera la intel·lectual més rellevant del segle XX. Amb aquest assaig de poc més de 100 pàgines, el filòsof de Corea del Sud intenta donar estris per sobreviure a un horitzó dominat per la saturació digital i cert col·lapse ètic.

A banda de la reedició del títol que la va introduir en el món literari, Riera publicarà Gràcies, unes memòries literàries on repassa la seva trajectòria com a professora i escriptora. Torna Francesc-Marc Àlvaro amb un títol motivador, Franquisme en temps de Trump, on revisita el que va significar la dictadura en un moment de desmemòria i quan les idees d’extrema dreta fan forat entre el jovent. Albert Monreal presentarà la novel·la sobre la qual es basa el film La casa en flames i Martí Domínguez publicarà a Ingrata pàtria la història del procés i execució del darrer rector de la Universitat de València a la fi de la Guerra Civil.

Gemma Ruiz treurà una nova novel·la, Una dona de la teva edat, la quarta de la seva producció, que Rosales ha destacat per la seva forta càrrega psicològica i el treball dels personatges i els seus diàlegs. Ruiz ha explicat que la novel·la explica la vivència d’una protagonista que es nega a obeir “els rols del mandat patriarcal, mostrant els focs que s’encén dins de cada dona quan es vol que se li apaguin”.

Menció a banda mereix l’edició per primer cop en català, ja el 2026, l’obra de Giorgio Vasari Les vides dels més excel·lents pintors, escultors i arquitectes, amb traducció de Martí Domínguez. Es tracta d'una obra excepcional, que els crítics consideren una de les millors formes de conèixer la cultura i la societat italianes. Rosales ha posat aquesta publicació com un exemple de l'aposta del grup perquè "el català jugui en la primera divisió internacional de l'edició".

A l’hora de fer balanç, el 2025 ha estat un bon any pel Grup 62, amb títols d’autors com Maria Barbal, Estel Solé, Care Santos, Andreu Claret, Jordi Nopca o Xavier Bosch, amb el seu Diagonal Manhattan. Emili Rosales ha destacat l’èxit de La memòria dels catalans, de Borja de Riquer, un dels llibres de l’any, El jo que no mor de Ferran Torrent, així com es mantenen en una posició molt forta títols de l’any passat, com El cor furtiu, la biografia de Josep Pla de Xavier Pla. Ha estat també un any d’èxit en l’assaig, amb L’art de ser humans de David Bueno, que serà publicat en italià per Giunti, o Nexus de Yuval Noah Harari, o la revisitació de la història de Roma feta per Mary Board.

Dan Brown viatja a Praga

Una novetat destacada és el retorn de Dan Brown, l’autor d’El codi Da Vinci, que acumula amb totes les seves novel·les més de 250 milions d’exemplars venuts. En aquest cas és amb el títol d’El darrer secret, situada en el paisatge místic de Praga, on el protagonista, Robert Langdon, ha de buscar la seva promesa, desapareguda després d’un crim brutal. No hi falten ttos els ingredients de Brown, amb símbols per desxifrar i organitzacions secretes i poderoses.

Un sector que desmenteix el pessimisme

Josep Ramoneda ha destacat la robustesa que demostra el sector del llibre, que no només no dona mostres de reculada sinó que viu un creixement, amb un increment de vendes del 5% en el darrer any. Ha subratllat amb optimisme que és en la franja més jove de lectors on es dona més increment de lectures: “Els joves llegeixen més”.

Ramoneda i Rosales han posat en valor el fet que es dona més rellevància al llibre de paper, amb l’emergència de molts grups de lectura. El president del segell ha destacat també el bon moment de 62, que continua sent “el referent editorial en català”, amb una oferta molt diversificada i unes dades que ho corroboren: 1 de cada 3 llibres publicats en català sorgeix d’un dels quinze segells del grup.