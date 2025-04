L'Ajuntament de Barcelona dotarà les biblioteques amb 10.000 llibres en català a petició d'ERC

L'Ajuntament de Barcelona destinarà una partida pressupostària per comprar 10.000 llibres en català per a les biblioteques públiques de la ciutat. En el Ple d'aquest divendres, el govern municipal ha acceptat el prec d'ERC d'enfortir el fons bibliotecari en català, ja que, tal com va publicar Nació, en les seves prestatgeries hi ha molts més llibres en castellà que no pas en català.

"Els títols en català són els més sol·licitats en préstec, especialment pel que fa a la literatura infantil i juvenil", ha argumentat el regidor republicà Jordi Castellana, qui ha demanat que l'oferta reflecteixi aquesta alta demanda. En representació del govern de Collboni, el socialista Xavier Marcé s'ha compromès a continuar prioritzant el català i a estudiar quins llibres addicionals fan falta, tenint en compte la identitat de cada centre, i a fomentar l'edició de llibres en català.

Tot i que les biblioteques de Barcelona també formen part de la Xarxa Municipal de Biblioteques de la Diputació, els centres de la capital catalana tenen molts menys llibres en català que els de la resta de municipis. Concretament, dels més d'1,7 milions d'exemplars dels quals disposen, uns 706.000 són en català (el 40%), mentre que vora 970.000 estan escrits en castellà (el 55%). La resta són anglès, francès i altres llengües. En el conjunt de la demarcació, les proporcions són de 46% a 50%, també en favor del castellà però amb una diferència menys exagerada. Són dades obtingudes per Nació després de tramitar una sol·licitud de transparència a la Diputació.

Només en dos centres el català és la llengua més present: la biblioteca Josep Miracle, a Collserola, i la Sofia Barat, al carrer de Girona, ambdós per la mínima. En els altres 38 centres hi domina el castellà. La desproporció arriba a extrems a la biblioteca Albert Pérez Baró, a Montbau, on menys d'una tercera part de les prestatgeries estan cobertes d'exemplars en català. La biblioteca Joan Maragall (Sant Gervasi), la d'Ignasi Iglésias (Can Fabra) i la d'Agustí Centelles (Eixample Esquerre) segueixen la llista de centres amb menys cobertura en català.

Polítiques en favor dels llibres en català

"Les biblioteques de Barcelona són un motor de cultura i cohesió, i han de ser un espai de referència per a la llengua catalana", ha afirmat la secretària general i portaveu republicana, Elisenda Alamany, que ha instat l'Ajuntament a complir amb aquest increment abans que acabi el mandat. Un dels principals motius pels quals el català és minoritari en aquest àmbit és perquè el nombre de llibres editats en aquesta llengua és molt inferior al d'altres llengües. Quan el Consorci de Biblioteques vol augmentar la seva oferta de llibres, doncs, en moltes ocasions no hi ha molt de marge per a trobar més títols en català. "El 70% dels llibres que s'editen es fan en castellà", ha remarcat el regidor socialista Xavier Marcé, que ha destacat que les biblioteques ja fan un esforç per a prioritzar el català.

A banda de l'adquisició de 10.000 llibres, doncs, el grup municipal republicà ha demanat a l'Ajuntament que el Consorci de Biblioteques dissenyi una política per a consolidar l'oferta de llibres en català. Per a fer front al fet que molts llibres escrits originalment en castellà o altres llengües no han estat editats en català, ERC ha instat l'Institut de Cultura de Barcelona que fomenti la traducció de llibres, una petició que el govern municipal socialista també ha acceptat.