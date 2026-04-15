El Circo de los Horrores converteix la carpa del Port Vell en una presó governada per la IA

El públic entra en una presó governada per la intel·ligència artificial, capaç de controlar-ho tot, i se li dibuixa un futur inquietant. Aquesta és la nova proposta distòpica PrisionIA del Circo de los Horrores, dirigida pel clown Suso Silva, que torna aquesta setmana al Port Vell de Barcelona amb la seva setena entrega. En el seu nou muntatge, la companyia barreja novament el circ extrem, el teatre, la dansa, l'humor, la música en directe i la tecnologia. “Estem deixant que la IA entri a les nostres cases. Però la rebentarem i hi anirem amb tot”, assegura la protagonista, Sara Silva, en declaracions a l’ACN. L'espectacle es podrà veure a la capital catalana en funcions fins al 26 d’abril.
L'espectacle PrisionIA presenta un futur inquietant en una presó sense carcellers, jutges ni guardians, sinó que tot està controlat per una IA. Aquest artefacte és capaç de crear presos i delictes, i fins i tot manipular emocions i records. La protagonista, interpretada per l'actriu Sara Silva, desafiarà i intentarà hackejar aquest sistema, per tornar a recuperar el control sobre ella mateixa. L'objectiu és "incomodar, emocionar i fer pensar l'espectador" al voltant de debats actuals, com la vigilància digital, la pèrdua de la identitat o la frontera entre humà i artificial.
En aquest espectacle, el clown i creador del Circo de los Horrores, Suso Silva -guardonat amb el Premi Nacional de Circ-, abandona l'escenari que havia ocupat des del 2006 per passar a ser el director artístic de la nova producció. Qui agafa el testimoni al bell mig de la carpa és la seva filla Sara Silva, que fa de protagonista del xou.
En declaracions a l'ACN, Silva assegura que fer aquest relleu "ha estat al mateix temps molt bonic i difícil". Destaca la sort de poder parlar amb el seu pare tant a casa com a l'oficina, per a consensuar tots els aspectes. "Estic molt a gust, malgrat que ha estat l'autoexigència i el que podia esperar el nostre fan. Veníem amb por, però el resultat és increïble".
La protagonista de PrisionIA descriu l'espectacle com "40 bojos en una pista, des de motoristes fins a una bola com a centre neuràlgic de la IA, passant per armes blanques com en tota bona presó, ganivets o destrals". Silva subratlla que tracten temes molt actuals. "La IA està entrant a les nostres cases. Estem deixant de mirar-nos, de tocar-nos, de sentir-nos. Estem mirant-nos a través de pantalles i és tristíssim", lamenta. I reivindica el seu paper protagonista, l'Azul, que "rebentarà la IA".
L'actriu admet que l'actual projecte va sorgir de quan va "presentar" ChatGPT al seu pare, que és més analògic. "Van acabar discutint i li va venir a dir que no hi havia millor persona que ella. Allò que havia de ser una simple presó novaiorquesa va acabar convertint-se en una presó regentada per la IA", detalla Silva.
Una carpa presidida per una IA
La carpa instal·lada al Port Vell de Barcelona està presidida per una pantalla gran omnipresent, on es troba la intel·ligència artificial que contempla els seus reclusos. Hi intervenen artistes multidisciplinaris, des d'actors, cantants i músics, fins a trapezistes, contorsionistes, acròbates i motociclistes. En la nova proposta, destaquen el número aeri del Duo Hurricane (Rússia), l'acrobàcia en barra de Nikita Turenko i Oleksandr Kryshmar (Ucraïna), les contorsions d'Ethiopian Girls (Etiòpia) o l'espectacle amb motos d'Eros Riders (Argentina, Colòmbia i Veneçuela).