El Llum BCN tanca l'edició de 2026 amb 300.000 visitants.

El festival Llum BCN tanca la seva quinzena edició aquest diumenge i ho farà havent rebut unes 300.000 visites, segons ha informat l'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) en un comunicat. Amb el lema "Paisatges nocturns", el Llum BCN d'aquest 2026 ha proposat una lectura contemporània de la ciutat a través de la llum, l'art, la tecnologia i l'arquitectura, aprofitant que la ciutat és enguany capital mundial de l'arquitectura. S'han pogut veure propostes de 12 creadors consagrats i 18 d'alumnes d'escoles de disseny barcelonines, sobretot al districte de Sant Martí, però també a la resta de la ciutat.
Algunes de les creacions han estat de coneguts artistes com el cineasta Albert Serra, que ha presentat "Aquesta nit"; Laia Estruch, amb "Aüc", i Studio MO:YA, amb "Mantra Intervention". També s'han recuperat peces icòniques d'anteriors edicions del festival com "Làser Fases" d'Antoni Arola, "El moviment de les muntanyes" de Serres de Carbosanroque i "Next Nature II" de Rotor Studio, entre altres. Com a novetats han destacat "Bulla", de Lola Solanilla; "The Whispering Mountains, Fremor", de Marc Vilanova; 'The Rhythm of the Ocean', de Desilence, i 'Postmachina', de Clàudia Raurell.
Aquest any el festival ha volgut reforçar l'aposta pel talent emergent amb la participació de les escoles universitàries de disseny de la ciutat. A més, els Premis Talent Jove han valorat 18 instal·lacions i han premiat la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona (UB) per "Xmeneia-L'últim alè" amb el premi Reflexions; "Batec", de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) ha rebut el premi Atmosfera per "Batec"; el premi Risc ha estat per a Elisava i la proposta "Spectris", i "La espalda del Mundo/Relingo" del màster de la UPC amb el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) ha obtingut el premi Paisatge.