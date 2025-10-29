Eudald Carbonell, Premi d'Honor de la Història als IV Premis Sàpiens

El prehistoriador i arqueòleg Eudald Carbonell, cofundador i codirector dels jaciments d'Atapuerca, ha rebut aquest dimarts el Premi d'Honor de la Història dels IV Premis Sàpiens en un acte celebrat al Petit Palau del Palau de la Música Catalana, a Barcelona, pel seu compromís amb una visió humanística i crítica de la ciència i de la societat.
Eudald ha combinat la recerca de camp en els cinc continents amb l'activitat acadèmica i divulgadora per acostar la prehistòria a la ciutadania. De la seva trajectòria, el jurat del premi n'ha destacat l'aportació decisiva al coneixement dels orígens humans, la tasca divulgativa i el compromís que té amb una visió crítica i humanística de la ciència i societat. En edicions anteriors, aquest guardó ha estat per a Mary Nash (2024), Borja de Riquer (2023) i Eulàlia Duran (2022).
A més, la gala, organitzada per la revista Sàpiens, ha donat altres premis destacant diverses tasques. L'organització ha reconegut la tasca investigadora de Neus Moran guardonant-la amb el Premi Sàpiens a la Millor Recerca pel projecte L'Espoli General, que indaga en la requisa franquista del patrimoni del moviment associatiu i obrer dels Països Catalans.
El Premi Especial Sàpiens ha estat per a la sèrie documental Quanta guerra!, produïda per 3Cat i presentada per Eloi Vila, mentre que el Premi Sàpiens a la Millor Iniciativa de Divulgació Històrica Internacional ha guardonat Nathan Thrall per Un dia a la vida de l'Abed Salama, una crònica humana i política que retrata el conflicte palestí.
En l'àmbit de divulgació, Malcolm Otero i Santi Giménez han guanyat el Premi Sàpiens a la Millor Iniciativa de Divulgació Històrica Nacional per Il·lustres execrables, secció del programa Via Lliure de RAC1. Finalment, el Premi Sàpiens a la Millor Obra de Ficció de Temàtica Històrica ha estat per Antoni Veciana per la novel·la Dolça a la Torre de Fang, una obra documentada que recrea amb una gran força narrativa la vida quotidiana i les tensions socials de la Catalunya medieval.