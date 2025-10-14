Ferran Torrent torna el Premi de les Lletres Valencianes per l'anticatalanisme de Mazón

L'escriptor Ferran Torrent ha decidit tornar el Premi de les Lletres Valencianes a causa de la deriva anticatalanista de Carlos Mazón. Així ho ha comunicat en una carta que avança El Temps i que l'escriptor ha enviat al president valencià, i en què constata la "deriva acadèmica i institucional cada vegada més poc respectuosa amb el valencià". Cal recordar que Mazón ha atiat l'anticatalanisme i la guerra contra la llengua des que va arribar a la presidència, i sobretot després de la dana, per evitar l'assumpció de responsabilitats.
En la missiva, Torrent lamenta el paper de la Generalitat valenciana en reduir la presència pública del català i la manca de respecte cap al seu valor a la cultura. "Davant la deriva que ha pres el Consell, em veig obligat a renunciar al guardó". L'escriptor va rebre en mans del mateix Mazón el premi ara fa un any. Es tracta d'un guardó que s'atorga des de 1982 i que ara és de caràcter bianual, i l'han guanyat referents de la literatura com Joan Fuster o Vicent Andrés Estellés.
Torrent diu que va acceptar el premi ara fa un any perquè creia que el gest "podia mantenir viva una dignitat institucional" malgrat les discrepàncies amb la política lingüística del PP. Ara bé, l'escriptor renuncia ara al guardó en desacord amb Mazón perquè la llengua "no pot ser relegada ni sotmesa a silencis burocràtics o criteris polítics". "No és possible dissociar les lletres valencianes de la llengua que hi dona sentit", reivindica l'escriptor en la carta transmesa a la Generalitat valenciana.
La part final de la carta és un bon reflex de la gestió de la dana per part de Mazón. "El diploma se'l va endur la barrancada i, potser, aquell presagi fou suficient: probablement, ja sabia l'aigua desfermada que el premi era paper mullat", conclou. Entre els últims atacs de Mazón a la llengua hi ha la guerra contra l'Acadèmia Valenciana de la Llengua o la voluntat d'excloure el valencià de les proves d'accés a la universitat mentre es dedica a finançar entitats que motiven la segregació lingüística.