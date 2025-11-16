Fer l’amor en català: paraules tendres i obscenes per als moments més calents

Contra el que pensen alguns, el català és un idioma que serveix per a tot i que disposa de paraules i expressions per a cada situació. No en són excepció els moments de més intimitat i passió amb la parella o amb algun passavolant que desperta la curiositat dels sentits. La professora i filòloga Maria del Mar Vanrell, en una entrevista a aquest diari, va assegurar que “també es pot ser sexy en català”, sense necessitat de recórrer a expressions estrangeres.
D'acord amb aquesta idea, aquest article vol posar en relleu que no fa falta comprar les novel·les eròtiques en castellà ni escoltar The Weekend o Cigarettes After Sex per ser un amant amb estil. Això ho sabia prou bé un dels grans referents de la catalanitat contemporània, el personatge Josep Lòpes de Plats Bruts, que en cert episodi de la sèrie citava Tirant lo Blanc abans d’intentar, sense gaire èxit, mantenir relacions amb la Guillermina, una cantant d’òpera interpretada per Mercè Martínez.
Malgrat que a la sèrie no s’arriba a sentir mai quin fragment del llibre escull Lòpes, el Tirant de Joanot Martorell és un llibre de referència de les escenes eròtiques i picants. S’hi troben paraules com “mamella” i “llepolies”, per parlar de carícies i moixaines entre els llençols. També hi ha algunes metàfores medievals que fan que “la batalla” sigui el sexe; el “castell”, l’estimada i que “les pomes del paradís” siguin els pits de Carmesina, l’enamorada de Tirant. Potser un dels moments més paradigmàtics d’aquest vocabulari simbòlic és el títol del capítol 436: “Com Tirant va vèncer la batalla i, per força d’armes, va entrar al castell”.
Aquesta tradició per l’erotisme català ha perviscut en llibres de la nostra literatura al llarg dels segles, de manera més subtil, en obres com Vida Privada de Josep Maria de Segarra o la trilogia de Fanny de Carles Soldevila i, de manera més explícita, més endavant, en col·leccions com “La Marrana” i “La Piga” de les editorials La Magrana i Pòrtic, que també van traduir grans obres del gènere al català.
Dites sobre el sexe i l’amor
Més enllà de la saviesa popular sobre el bon menjar, els catalans també tenim una gran varietat de refranys sobre l’amor, el matrimoni i el sexe. N’hi ha de molt curiosos que vinculen els dos àmbits com “A la taula i al llit, la dreta és pel marit” o “El meu marit no té tasa: uns cops poc i altres massa” en referència a la mesura, tant al menjar com al sexe.
Algunes dites fan parlen directament al fet de “cardar”, “boixar”, “pitjar”, “fitxar”, “sucar” i “enforquillar”. Una de molt dolça és “A cada ocellet li agrada el seu niuet” i, altres, de més obscenes són “A les dotze de la nit, el dimoni sota el llit” o “Com més cosins més endins”.
Més enllà de la bellesa i la singularitat del mot t’estimo, que la cantant Katy Perry va descobrir en el seu darrer concert a Catalunya, els catalans tenim dites que reflecteixen la tendresa dels primers amors i l’alegria de trobar la mitja taronja. En són exemples “L’amor primer mai no s’oblida: queda el caliu per a tota la vida” o “Cor sense amors, jardí sense flors”. D’altra banda, per aquells amb el cos trencat hem escollit “Estimar i no ser estimat és com respondre i no ser preguntat”, que de tan poètica i ensucrada, gairebé podria aparèixer en una cançó de Ginestà.
Ara bé, quan anem encesos o calents (i no catxondos), és convenient prendre les precaucions oportunes si no es vol acabar afrontant una paternitat anticipada. “Dels descuits venen les llevadores”, diu la dita.
Pits, tites, conys i culs
En lloc de fer servir "polla" per parlar del penis, si volem ser correctes i utilitzar referències animals, podem parlar del “pardal”, “l’ocell”, la “cigala”, el “cuc” i la “cuca”. Amb termes més contundents i marrans, unes bones opcions poden ser “llonganissa”, “mànec”, “verga”, “semaler”, “tavella”, “canut” i “ferramenta”. En canvi, si la voluntat és ser més delicat, en podem dir “piu”, “piua”, “pixa”, “tita” o “trompa”.
Quan la tavella va de pujada, trempa o s’empina, i quan els amants arriben a l’èxtasi, no es fa ús pronominal del verb córrer (“em corro”), almenys, si es va al llit amb un filòleg. En aquests casos en català es diu “buidar la bossa”, “tirar llavor” o “escórrer-se”.
Per referir-se als testicles, als “ous” o als “collons”, la predilecta del cantant de Sopa de Cabra, Gerard Quintana, sembla ser “els daixonses”. Almenys així ho va demostrar en un programa de TV3, quan va confessar en públic que no era partidari de dur roba interior per qüestions de salut i de benestar dels espermatozous.
Els òrgans sexuals femenins, que molts anomenen “xuminu” o “xotxo”, en català correcte en podem dir “cony” o “parrús”, de manera més vulgar, i, de manera més eufemística, se’n pot anomenar “carxofa”, “albercoc”, “figa” i “conillet”, un terme que utilitzen els Figa Flawas a la cançó “Mussegu”.
Pel que fa als pits, en conjunt i amb opulència, se’n pot anomenar “davantera”, “mamellam”, “pitam”, “pitral”, “pitram”, “pitrera” i “pitrerada”. Si la connotació és vulgar i de barra de bar se’n poden dir “melons” i “bufes”, però si volem ser més refinats: “sines” i “metes”.
Per als masturbadors...
Però... Ep! No ens hem volgut oblidar d’aquells qui han de passar la nit tots sols. També hi ha expressions i vocabulari específic per a la masturbació en català. Al llarg del temps, s’ha discutit molt sobre la conveniència d’anomenar "palla" a la masturbació masculina, una paraula que no es recull amb el significat sexual. Josep-Lluís Carod-Rovira, en un article a aquest diari, proposava com a alternatives com "comptar bigues", "escanyar l’ànec", “esmolar el bessó", "fer punta al llapis", "fer-se una manxada", "fer volar l’estel", "menjar-se el llonguet", "pelar-se-la", "picar la dalla", "tocar el clarinet" o "tocar la simbomba".
D’altra banda, per parlar del masturbador compulsiu, el "pajillero" castellà, també hi ha una sèrie de termes equivalents. La cardedeuenca Juliana Canet, contra el criteri fonamentat de Carod-Rovira, assegurava que la “millor solució” era el compost “matapalles”, que evoca la persistència d’aquest gest fins a un punt malaltís. També s’han popularitzat alternatives com “pelleter” i “fer un cinc contra un”.
Pel que fa a la masturbació femenina l’Optimot va recollir un gran repertori d’expressions com “fer-s’ho amb el dit”, “fer ralet-ralet”, “fer fru-fru”, “fer xup-xup”, “fer-se fregues”, “fer-s’ho tota sola”, “ficar-s’hi el dit”, “palpar-se” i “posar-s’hi el ditet”. També n’hi ha de més originals i poc conegudes com “treure’s les teranyines”, “fer ballar el Joan Petit”, “remullar el cigró”, “tocar l’arpa” i “llustrar la perleta”.