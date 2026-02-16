L'actor Quim Llisorgas denuncia les dificultats viscudes durant una dècada per treure's l'ESO

Quim Llisorgas va aconseguir el juliol del 2025 que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) li dones la raó i va obligar l'Escola Pia a expedir el seu títol oficial d'Educació Secundària Obligatòria (ESO). Així, l'actor de 31 anys amb diversitat funcional, va posar fi a un camí d'obstacles que li ha impedit continuar amb normalitat amb la seva vida acadèmica.
Durant aquests anys, i a causa de no tenir el títol, l'actor no ha pogut continuar els seus estudis ni va poder entrar a l'Institut del Teatre de Barcelona. "Van frenar la meva formació acadèmica en arts escèniques", detalla, "és un dret fonamental que com a persona amb discapacitat m'han negat". Segons tots tres, Llisorgas, la seva mare i Sílvia Requena, l'advocada, el motiu de l'escola per negar-li el document ha estat la seva diversitat funcional, Síndrome de Joubert. Tot i això, Llisorgas ha pogut desenvolupar la seva carrera al sector de les arts escèniques i actualment forma part del càsting de la sèrie de Com si fos ahir.
Avui han denunciat en una roda de premsa aquest cas "d'injustícia educativa i discriminació", amb la intenció que sigui un precedent i que la resta de famílies en situacions similars "no pateixin o pateixin el menys possible", segons l'actor. Requena ha fet èmfasi en el fet que "ningú, encara li ha demanat perdó al Quim" i a la vegada l'actor ha lamentat que encara no disposa del títol físic".
El cas del Quim
La seva mare, Estrella Santos, ha explicat que tot i haver superat el seu pla individualitzat amb un 6,5, l'any 2011, a excepció del crèdit de síntesi i d'una optativa, l'escola Pia es va negar a donar-li el títol de l'ESO. Sílvia Requena, l'advocada, ha puntualitzat que al butlletí de notes de quart s'exposa que: "malgrat que supera l'etapa, no supera les competències bàsiques". Però en haver aprovat les matèries, segons afirma l'advocada, "la Llei Orgànica d'Educació (LOE) obliga a donar el títol a tota persona que havia cursat els quatre anys d'ESO, en aquest cas, amb notes de notable i bé en totes les matèries".
La sentència declara que l'escola va actuar per via de fet per no facilitar des d'un primer moment el pla individualitzat de Llisorgas al tribunal, una part essencial de l'expedient acadèmic. L'advocada ha afirmat que quan demanaven l'expedient del Quim, "desapareixia una cosa sospitosa, el pla individual, era una malifeta". L'escola es va defensar dient que després de cinc anys s'han de destruir aquests documents. A més, durant la lluita legal va aparèixer també, documentació que no s'havia lliurat abans a la família. Finalment, el TSJC va ordenar a l'escola expedir el títol oficial de graduat en ESO.
En primer lloc, la família i Requena van acudir a la jurisdicció contenciosa administrativa, on la jutgessa va donar la raó a l'Escola Pia, i per això van recórrer al TSJC. Aquest últim va declarar que el document no es podia destruir sense l'autorització dels pares de l'alumne o d'un jutjat. "L'administració no pot crear una cosa favorable i alhora destruir-la sense declarar-la lesiva per l'interès públic", deia l'advocada. Afirmava també que aquest és un cas d'injustícia per part de l'administració educativa de Catalunya.